Prefeitura inaugura mais uma Unidade Básica de Saúde na zona rural

O prefeito José Raimundo e a secretária municipal de Saúde, Auridene Freitas, inauguraram na manhã deste sábado, 10, mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na zona rural de Oeiras. Localizada no povoado Alto Sereno, a nova unidade é dotada de modernas instalações – consultório médico, consultório de enfermagem, consultório odontológico, sala de vacinas, farmácia, sala de curativos, sala de procedimentos, auditório, brinquedoteca, almoxarifado, banheiros e sala de observação – e vai atender a demanda do povoado e localidades próximas.

Também neste sábado, a Prefeitura Municipal inaugurou a obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) da localidade Tamboril/Salinas. Completamente recuperado, o prédio ganhou um consultório odontológico e novas dependências – consultório médico, consultório de enfermagem, sala de procedimentos, farmácia e auditório.

“É uma satisfação estar entregando para essas comunidades essas duas ferramentas, que são importantes para os trabalhos da saúde em nosso município. Entregamos as Unidades Básicas de Saúdes com toda a estrutura de médico, enfermeiro e odontólogo para atender os pacientes que procuram pelos serviços de saúde”, afirma José Raimundo.

Segundo o prefeito, UBSs de outras comunidade também serão reformadas e ampliadas. “Temos um trabalho contínuo, que vem desde a gestão anterior, e ele não cessa. Temos objetivos de atender outras comunidades que estão necessitando de melhorias na estrutura e melhor aparelhamento. Então, é com essa satisfação que hoje entregamos a estas comunidades toda esta estrutura de saúde. Fazemos isso com comprometimento e responsabilidade para que a população de Oeiras exerça a sua cidadania plenamente”, pontua o prefeito.

A secretária municipal de Saúde destaca que, ao todo, o município de Oeiras possui 25 Unidades Básicas de Saúde, que passam frequentemente por obras de reforma e ampliação. “Estamos entregando duas grandes obras, com toda estrutura já montada. Inicia-se, a partir daqui, uma proposta diferente de trabalho, onde conseguimos oferecer mais serviços, que até então não tinham como ser implantados e oferecidos, em virtude da estrutura precária. Hoje, já temos condições de oferecer os serviços por completo. Todos os programas que acontecem na cidade também serão oferecidos nas localidades da zona rural”, assinala Auridene Freitas.

A gestora informa que, na zona rural, além da Unidade Básica de Saúde da localidade Tamboril/Salinas, a UBS da Várzea Tranqueira, também passou recentemente por um processo de reforma e ampliação, que será entregue à população em breve. Na zona urbana, estão sendo realizadas melhorias de infraestrutura nas UBSs dos bairros Canela, Jureminha e Rodagem de Picos. A previsão é que as obras sejam inauguradas em abril.

“Isso mostra o compromisso da Administração Municipal frente a esse processo de melhoria dos serviços de saúde. A partir do momento que nós melhoramos a estrutura, temos condições de oferecer mais serviços, implantar mais programas e, com isso, resgatar a cidadania das pessoas que residem nessas comunidades. Não temos diferenciação entre atendimentos na cidade e atendimentos na zona rural. Nosso compromisso é atender da mesma forma tanto as pessoas que residem na zona urbana quanto as pessoas que residem na zona rural do município”, finaliza Auridene Freitas, acrescentando que estão em construção mais duas UBSs na zona rural de Oeiras, nos povoados Morro Redondo e Belomonte.

As inaugurações foram acompanhadas pelo coordenador de Fomento à Irrigação do Estado do Piauí, B.Sá; deputado Bessah Araújo; vereadores, líderes comunitários e representantes das comunidades.

