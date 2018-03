Prefeitura inaugura Galeria dos Prefeitos em Oeiras

Foi inaugurada nesta quinta-feira, 22, a Galeria dos Prefeitos de Oeiras. O espaço fica localizado no Paço Municipal e é reservado à valorização da história política oeirense, através da memória dos governantes que contribuíram para a construção e desenvolvimento do município.

“Temos aqui um espaço que faltava para quem precisa conhecer mais sobre a história política de Oeiras, principalmente para os mais jovens. A galeria conta um pouco dessa história, desde os prefeitos lá de trás até os mais contemporâneos”, resume o prefeito José Raimundo, revelando que a ideia da criação da galeria partiu do professor Júnior Vianna, atual presidente do Instituto Histórico de Oeiras, e foi realizada através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Além do atual prefeito, a inauguração contou com a presença de cinco ex-prefeitos – Waldemar Freitas, Adelino Rocha, Marco Santana, Antônio Portela e Benedito de Carvalho Sá, B. Sá, que falou em nome dos mandatários homenageados.

“Esta galeria vai servir, sem dúvida, para visitações, sobretudo, de alunos preocupados em conhecer um pouco da história. E é aí onde está a importância de uma galeria como esta, porque é uma forma de a gente reverenciar o passado”, pontua B.Sá.

Também participaram da solenidade, o vice-prefeito de Oeiras, Martinho Meneses; secretários municipais, vereadores, o deputado estadual Bessah Araújo e familiares dos prefeitos homenageados.

O historiador Júnior Vianna comenta que a exposição guarda detalhes importantes da história do município de Oeiras. “A Galeria dos Prefeitos, de maneira iconográfica, conta a trajetória política dos prefeitos dos município, desde a Proclamação da República, quando eram nomeados os intendentes, passando por um período em que o Brasil foi governado pelo Getúlio Vargas, onde eram nomeados administradores de acordo com a conjuntura política em nível federal e estadual, que refletia diretamente nos municípios, e políticos que foram eleitos de maneira direta, já pelo voto, num período bem mais democrático. Então, a pessoa que visita esta galeria vai de encontro com uma parte da história de Oeiras contada por meio da imagem de administradores, que ao logo desse tempo contribuíram significativa para o desenvolvimento do município”, argumenta o historiador.

A Galeria dos Prefeitos ficará aberta à visitação pública, nos dias e horários de expediente da Prefeitura Municipal.

Ascom