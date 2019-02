Prefeitura estimula produção de alho e oferece capacitação para agricultores

A Prefeitura de Oeiras está estimulando o cultivo e produção de alho no município. Na manhã de hoje, 01, a Secretaria Municipal de Agricultura reuniu cerca de 20 agricultores familiares de diversas regiões da zona rural para apresentar os benefícios da introdução da cultura do alho na cadeia produtiva da cidade.

O encontro, realizado no plenário da Câmara Municipal, contou com a participação de um técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), membro da Associação Piauiense dos Produtores de Alho. O propósito é oferecer mais uma alternativa de trabalho e renda aos agricultores familiares de Oeiras.

Por isso, a Prefeitura disponibilizou aos interessados uma capacitação sobre o manejo do alho, agendada para os dias 11, 12 e 13 de fevereiro. O curso será oferecido em parceria com o Senar e o Instituto Federal do Piauí (IFPI), contemplando desde o tratamento da semente até a comercialização do produto, que em breve poderá ser ofertado no mercado local e regional.

“No curso, os produtores vão conhecer a tecnologia da produção de alho. Com isso, o município de Oeiras vai aderir ao projeto de revitalização do alho no Piauí. É mais uma alternativa de trabalho que a Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal de Agricultura, está levando para essas famílias. Vamos avançar para que possamos nos tornar um grande produtor de alho no Estado do Piauí”, destaca Juvenal Souza, secretário municipal de Agricultura.