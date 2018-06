Prefeitura doa terreno à OAB-PI para construção de Clube dos Advogados

O prefeito de Oeiras, José Raimundo, assinou na manhã desta quinta-feira, 21, o termo de doação de um terreno para a Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Piauí. A área é destinada à construção do Clube dos Advogados no município.

A solenidade de doação do terreno aconteceu na Galeria dos Prefeitos, no Paço Municipal, e contou com a participação de secretários municipais, vereadores, de dezenas de advogados, que atuam em Oeiras e cidades vizinhas e do presidente da OAB-PI, Chico Lucas. “Os advogados de Oeiras têm o direito de reivindicar um espaço de lazer e nós estamos fazendo justiça a este pedido. Agradeço à Prefeitura de Oeiras e a todos que se empenharam para este momento”, pontua Chico Lucas.

O terreno possui uma área de cinco mil metros quadrados e está localizado no Bairro Uberaba I, ao lado do portão principal de acesso à antiga edificação do Colégio Agrícola. O imóvel é servido de acesso pavimentado, saneamento básico, energia elétrica trifásica e água encanada.

Ao fazer a doação do terreno, Zé Raimundo falou do trabalho de sua gestão em torno da organização administrativa do município e da importância da construção do clube da advocacia em Oeiras. “O município terá mais esta ferramenta e este local de lazer, como tantos outros que nossa cidade contempla. Como gestor, fico feliz em poder estar doando esta área para o Clube do Advogados de Oeiras, que acho que é de suma importância e de grande relevância para nosso município”, afirma o prefeito.

“Aqui se materializa o sonho construído outrora Articulador da iniciativa, o advogado Adriano Dantas. É momento de alegria e de festejarmos essa conquista, que é de todos”, celebra o advogado Adriano Dantas, articulador da iniciativa.

Ascom