Prefeitura divulga programação cultural da Semana Santa

A Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, divulgou nesta terça-feira, 06, a programação cultural da Semana Santa 2018, que acontece de 22 de março a 01 de abril.

Inaugurações, exposições e shows musicais integram a programação cultural e funcionam como alternativas de entretenimento entre ascerimônias litúrgicas organizadas pela Diocese de Oeiras.

A agenda cultural começa no dia 22, Quinta-feira de Passos, com a inauguração da Galeria dos Prefeitos de Oeiras, no Paço Municipal. Aberto à visitação pública, o espaço será composto por fotografias e retratos dos últimos mandatários do município.

Outro destaque da programação é a reabertura do Mirante do Morro da Cruz, no dia 24, Sábado de Passos. Importante ponto turístico de Oeiras, o Morro da Cruz foi completamente reformado. A nova ambientação do mirante natural será inaugurada com apresentações musicais da Orquestra Tamoio (Teresina) e da cantora oeirense, Nayara Sá.

Confira a programação cultural da Semana Santa de Oeiras – 2018

22/03 – Quinta-feira de Passos

18h - Abertura da Galeria dos Prefeitos de Oeiras - Paço Municipal

20h – Abertura do Memorial Orlando Carvalho e Sala Ana Barroso - Centro Cultural Major Selemérico (Realização: Secretaria de Estado da Cultura)

20h30 – Abertura da exposição “Por aí”, do fotógrafo João Freitas Filho - Museu de Arte Sacra (MAS)

22h – Show com Raquel Moura - Café Oeiras

23/03 – Sexta-feira de Passos

22h – Show católico com o Pe. Alessandro Campos -Terraço Show

Realização: Paróquia Nossa Senhora da Vitória – Diocese de Oeiras

24/03 – Sábado de Passos

20h – Cantata ao Bom Jesus dos Passos – Igreja Catedral de Nossa Senhora da Vitória

20h30 - Inauguração do Mirante do Morro da Cruz – Morro da Cruz

21h – Show com a Orquestra Tamoio – Morro da Cruz

00h – Show com Nayara Sá – Morro da Cruz

28/03 – Quarta-feira Santa

20h – Encenação da Paixão de Cristo pelo grupo Arte Sertão - Anfiteatro do Morro do Leme

29/03 – Quinta-feira Santa

18h – Projeto Venha Ver o Pôr do Sol, com solo instrumental de Maurício Damasceno – Morro da Cruz

30/03 – Sexta-feira da Paixão

00h – Show com Nayara Sá

Local: Café Oeiras

31/03 – Sábado de Aleluia

21h – Cantoria ao Ressuscitado - Adro da Igreja Catedral de Nossa Senhora da Vitória

Ascom