Prefeitura divulga programação completa da 7ª Expoeiras

A Prefeitura de Oeiras divulgou nesta terça-feira, 14, a programação completa da 7ª Expoeiras, que acontece de 24 a 26 de maio, no Parque de Exposições Antônio Tapety. Maior feira agropecuária do Piauí, a Expoeiras contempla exposições, competições, minicursos, palestras, leilões, julgamentos de caprinos e ovinos e grandes shows musicais.

Consolidado como vitrine para o agronegócio e agricultura familiar, o evento gera oportunidades, fomenta negócios e contribui para o crescimento econômico de Oeiras e do Território Vale do Canindé. Além das exposições, palestras e minicursos, que são realizados durante o dia, a Expoeiras investe no entretenimento dos visitantes, apresentando grandes atrações musicais, na programação noturna.

Nesta edição, as atrações musicais são: Zé Cantor, Leo Cachorrão, Jonas Esticado, Thales Lessa e Gonzaga Lu, além das bandas locais David Ostentação, Garotos do Forró, Vinícius Vaqueiro e Alan dos Teclados. A Expoeiras também agrega a tradicional Festa do Vaqueiro, que está completando 70 anos. Este ano, a festividade, que tem o intuito de homenagear o vaqueiro, importante figura na construção histórica e sociocultural da cidade e do Estado do Piauí, vai distribuir R$ 22 mil em prêmios e será animada pelo sanfoneiro Gonzaga Lu e Banda.

O prefeito José Raimundo ressalta o que objetivo principal da Expoeiras é promover e fortalecer ações voltadas para o homem do campo. “O entretenimento é necessário, mas o intuito verdadeiro do evento é valorizar a agricultura do nosso município, atividade que gera emprego, renda e desenvolvimento na zona rural. A essência da Expoeiras é a valorização do homem do campo”, pontua a prefeito.

Troca de ingressos

As entradas para as apresentações musicais do evento estão sendo disponibilizadas mediante troca de alimentos não perecíveis, que foram divididos em dois lotes. A iniciativa é da Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Nesta quarta-feira, 15, começa a arrecadação do segundo lote composto pelos seguintes itens: 02 latas de sardinha| 01 kg de goma | 01 pacote de café | 01 lata de óleo | 01 kg de feijão | 01 pacote de biscoito (sal ou doce). O ponto de troca de ingressos está situado na Avenida Zacarias de Góis, em frente à Praça Costa Alvarenga.

Os alimentos arrecadados serão revertidos para famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Ano passado, foram arrecadadas 24 toneladas de alimentos, que foram divididos em 1.800 cestas básicas e distribuídos para famílias carentes na zona urbana e rural do município. O objetivo da Prefeitura de Oeiras é agregar responsabilidade social ao evento, que oferece diversão e entretenimento à população.

Confira a programação da 7ª Expoeiras

DIA 21/05/2019 – TERÇA FEIRA

07h às 23:59h – Entrada dos animais

DE 21/05 a 22/05/2019 - TERÇA E QUARTA FEIRA

08h às 18:00h – Pesagem e mensuração

DIA 24/05/2019 – SEXTA FEIRA

8h - Abertura Oficial

8h às 11h – Pesagem e mensuração dos animais (caprinos e ovinos)

14h às 16h – Julgamento de ovinos e caprinos

Palestras

9h às 10h – Controle da verminose e mal do caroço (linfadenite caseose) / Peste suína clássica. Palestrante Jefferson Luís Barbosa de Sousa, médico veterinário, Serviço de Inspeção Municipal.

10h às 11h – Uso da energia solar para produção agrícola. Palestrante Dilmar Brito, Voltec.

11h às 12h – Empreender no campo. Palestrante equipe SEBRAE.

14h às 15:00h – A importância do Serviço de Inspeção Municipal ; As vantagens que trazem o Serviço de Inspeção para o município. Palestrante João de Deus Carvalho Silva Coordenador do Serviço de Inspeção Municipal.

15h às 16:00h – Gestão Ambiental Municipal. Palestrante Adriano Ferreira Costa dos Santos, Gerente de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Oeiras.

16h às 17h – Energias renováveis na agricultura familiar. Palestrante Albemerc Moura de Morais – UFPI.

20h – Leilão Estrelas da Nordestina – Dorper & White Dorper

22 h – Atrações musicais – Garotos do Forró/ Zé Cantor / Léo Cachorrão/ David Ostentação

DIA 25/05/2019 - SÁBADO

Exposições e Competições

8h às 12h – Julgamento de caprinos e ovinos

09:30h às 10:30h – Apresentação do Programa Oeiras Verde, com distribuição de mudas de espécies nativas. Gerência de Meio Ambiente - GEMA

14h às 18h – Julgamento de caprinos e ovinos

Palestras

8h30min às 09:30h – Controle da verminose e mal do caroço ( linfadenite caseose ) / Peste suína clássica. Palestrante Jefferson Luís Barbosa de Sousa, médico veterinário, Serviço de Inspeção Municipal.

09:30h às 10:30h – Uso da energia solar para produção agrícola. Palestrante Joaro Vieira Lima. JM SOLAR

10:30h às 11:30h – Alternativas sustentáveis com kit de irrigação e adubação verde. Palestrante Everaldino de Brito Assistente de Desenvolvimento Regional CODEVASF 7º SR.

14:h às 15h – Práticas conservacionistas de solo na agricultura familiar. Palestrante Yoná Serpa Magalhães, IFPI - Campus Oeiras.

22 h – Atrações musicais – Vinícius Vaqueiro/ Jonas Esticado / Thales Lessa/ Alan dos Teclados

DIA 26/05/2019 – DOMINGO

70ª Festa do Vaqueiro de Oeiras

6h – Café da Manhã na Fazenda Barreiro

8h – Cavalgada e Bênção dos Vaqueiros

9h – Início dos páreos no Parque de Exposições Antônio Tapety

13h – Almoço e Forró dos Vaqueiros com show de Gonzaga Lu