Prefeitura decreta ponto facultativo durante jogos do Brasil na Copa

A Prefeitura de Oeiras emitiu nesta quinta-feira, 21, um decreto que dispõe sobre o horário de funcionamento dos órgãos do poder executivo municipal, durante os jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo da Rússia.

A próxima partida está marcada para as 09h da manhã desta sexta-feira, 22, contra a Costa Rica. Nesta data, será ponto facultativo na Administração Municipal, ressalvando o expediente no turno da tarde na Secretaria Municipal de Educação, que obedecerá calendário preestabelecido.

Na próxima quarta-feira, 27, quando a Seleção Brasileira entra em campo novamente, o expediente será das 7h às 12h. A partida contra a Sérvia será às 15h.

No caso de classificação do Brasil para as etapas subsequentes, o expediente dos órgãos do poder executivo será o seguinte:

- ponto facultativo nos dias úteis em que houver jogos da Seleção Brasileira às 11h, no horário de Brasília;

- expediente de 7h às 12h, nos dias úteis em que houver jogos da Seleção Brasileira às 15h, no horário de Brasília;

Ainda de acordo com o decreto da Prefeitura de Oeiras, ficam os secretários municipais incumbidos de manter o funcionamento dos serviços essenciais e de resolver os casos urgentes nos dias e horários definidos pelo decreto, podendo haver convocação de servidores do quadro em casos de necessidade excepcional.

Ascom