Prefeitura de Oeiras abre mais 100 vagas em preparatório para o ENEM

Em virtude da intensa procura, a Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal de Juventude, abriu mais 100 vagas no projeto ‘Aprova Oeiras’, curso gratuito preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O objetivo é preparar estudantes oriundos da escola pública para a prova que dá acesso às vagas em cursos superiores nas universidades estaduais e federais.

Inicialmente, foram abertas 300 vagas para o curso, que foram preenchidas rapidamente. As inscrições desta nova etapa acontecem na Praça da Juventude até 14 a 17 de maio, sendo abertas para alunos da rede pública de ensino, de escolas das zonas urbana e rural de Oeiras. Para se inscrever é necessário apresentar apenas os documentos pessoais, RG e CPF.

As aulas do ‘Aprova Oeiras’ ocorrerão aos domingos, das 8h às 12h, a partir de 19 de maio, quando ocorre a aula inaugural. Serão quatro horas de aulas com abordagem de todas as disciplinas cobradas no exame, simulados, correção de redações e suporte psicológico.

Mais informações: 89 9 9401-2358 – Emerson Valério