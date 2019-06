Prefeito Zé Raimundo inaugura Espaço do Cidadão Oeirense

O prefeito José Raimundo inaugurou na manhã desta sexta-feira, 07, o Espaço do Cidadão Oeirense, uma central de atendimento à população do município de Oeiras com diversos serviços públicos, como emissão de RG e Cartão do SUS, cadastro nos programas Bolsa Família e Criança Feliz e Alistamento Militar.

O objetivo é facilitar o acesso do cidadão a estes serviços, em um único local, com um padrão que possibilita mais conforto, eficiência e comodidade. Para Zé Raimundo, a entrega do espaço traz grandes benefícios os oeirenses. “Com a inauguração desse espaço, unificamos a prestação de vários serviços e aproximamos os cidadãos oeirenses dos serviços da Prefeitura oferece. Além disso, trazemos mais vida e dinamizamos as atividades do Mercado”, comenta o prefeito.

A inauguração do espaço contou com a presença do coordenador estadual de Fomento à Irrigação, B.Sá; de secretários municipais, de vereadores e servidores do município. O Espaço do Cidadão Oeirense fica situado dentro do Mercado Municipal Dona Lili, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.