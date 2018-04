Prefeito Zé Raimundo inaugura energia elétrica em comunidade rural

A chegada da energia elétrica está transformando a realidade de 16 famílias residentes na comunidade Canto da Vereda, na zona rural do município de Oeiras. No último sábado, 21, prefeito José Raimundo inaugurou oficialmente o sistema de eletrificação na localidade.

“É um momento de muita felicidade. Com todo o compromisso, com toda a vontade estamos fazendo as coisas acontecerem em nosso município. Batalhamos sempre para que as cosias aconteçam e, hoje, a comunidade Canto da Vereda saiu do isolamento por inúmeros motivos. São 16 famílias que não tinham energia elétrica e, por isso, não podiam beber uma água gelada, assistir televisão...E outras alternativas de conforto e lazer que a energia proporciona”, comenta o prefeito.

Ele adianta que, durante a Expoeiras, que acontece entre 25 e 27 de maio, a Prefeitura entregará para Associação de Moradores da comunidade uma patrulha mecanizada e outros equipamentos agrícolas. “Acreditamos nós que, com a força produtiva, força de trabalho de todos que moram nesta comunidade, tendo estes equipamentos para propulsar a produção, toda a região será um grande celeiro agrícola da zona rural de Oeiras. Com a economia rural fortalecida, a economia da cidade se transforma. O homem do campo produzindo, o interior sai fortalecido”, avalia Zé Raimundo.

Além da implantação da rede de energia elétrica, a Prefeitura Municipal investe na introdução de sistemas de energia solar na comunidade. Os dispositivos que estão fortalecendo a agricultura familiar, com a produção de milho, abóbora, hortaliças e outras culturas agrícolas já desenvolvidas na comunidade. A Administração Municipal também está incendiando a piscicultura no Canto da Vereda, através da produção de peixes em tanques escavados.

O líder comunitário, Samauro Vieira, não esconde a satisfação com a implantação da energia elétrica e com os investimentos feitos para estimular a produção agrícola na comunidade. “A energia é um sonho nosso de muito tempo e acredito que sem o apoio do prefeito e de Dr. B.Sá, seria impossível. Nosso objetivo é crescer, nosso pensamento é que a gente se desenvolva, para que possamos nos orgulhar de dizer que moramos aqui. Com tecnologias que são adaptadas a nossa região a gente colhe resultados satisfatórios para nossa agricultura familiar”, celebra o líder comunitário.

Ascom