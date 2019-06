Prefeito Zé Raimundo inaugura campo de futebol no Curral Velho

O prefeito José Raimundo inaugurou no último sábado, 01, mais um campo de futebol na zona rural de Oeiras – desta vez, na comunidade Curral Velho. Construído com recursos do Governo Federal, através do Programa Esportes e Grandes Eventos Esportivos, e executado sob a responsabilidade da Prefeitura de Oeiras, o espaço é dotado de alambrado, arquibancada, rampas de acessibilidade e toda a infraestrutura necessária para a prática esportiva.

A obra recebe o nome do agricultor e desportista Antônio de Zeca, figura bastante conhecida na comunidade e que contribuiu para o desenvolvimento da região. A inauguração foi marcada por partidas entre times locais de futebol amador. Segundo o prefeito, o campo é mais uma opção de lazer, esporte e cultura para a população e um ganho em termo de qualidade de vida para a comunidade Curral Velho e localidades vizinhas.

No início de maio, Zé Raimundo também entregou um campo de futebol na comunidade Várzea da Cruz. Além de Várzea da Cruz e Curral Velho, as comunidades Buriti do Rei e Ipueiras também serão contempladas com a construção de campos de futebol.