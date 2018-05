Prefeito Zé Raimundo fala sobre a implantação do SAAE e Expoeiras

O prefeito de Oeiras, José Raimundo, participou na manhã desta terça-feira, 22, do programa Plantão da Cidade, comandado pelo radialista Josafá Tôrres, na Meio Norte FM. Na entrevista, ele falou das ações mais recentes de sua gestão à frente da Prefeitura de Oeiras.

Zé Raimundo detalhou o processo de implantação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, que entrou em funcionamento no início deste mês. “Tivemos quarto reuniões com o governador. Ele reuniu a equipe da Agespisa e montamos uma equipe de transição, durante cerca de oito meses. Fizemos um cronograma de trabalho para que no final de abril a Agespisa entregasse o sistema para o SAAE gerenciar. Durante um mês, a equipe do SAAE trabalhou em conjunto com a equipe da Agespisa para entender o funcionamento do sistema”, explicou o gestor.

Ele pontou que, por conta de sistemas alternativos de abastecimento, atualmente, cerca de 45% da população de Oeiras recebe água sem tratamento. “Agora, tanto a água da zona urbana quanto da zona rural será tratada. Para que não fique nenhuma dúvida: a população da zona rural receberá água tratada, mas não será cobrada nenhuma tarifação”, disse o gestor, informando que, a partir de junho, toda a leitura de hidrômetros do município de Oeiras já será feita através do SAAE.

Zé Raimundo também falou sobre os projetos para construção de mais de 400 casas populares no município de Oeiras e lembrou que na sessão plenária desta segunda-feira, 21, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar áreas de terra para o Fundo de Arrendamento Residencial, representado pela Caixa Econômica Federal. São cerca 12 hectares, de um terreno situado próximo ao Campus do IFPI, que serão destinados à construção de unidades habitacionais.

O prefeito tratou ainda sobre os preparativos para a Expoeiras, que acontece neste final de semana. Segundo ele, a feira agropecuária irá movimentar a cidade e dinamizar a economia local. No evento, que deve contar com a presença do governador Wellington Dias e do senador Ciro Nogueira, a Prefeitura realizará a entrega de máquinas agrícolas e implementos para associações de produtores rurais de quatro comunidades da zona rural de Oeiras – Contentamento, Várzea Tranqueira, Canto da Vereda e Caraíbas. De acordo com Zé Raimundo, a medida impulsionará a produção rural e causará impactos positivos na economia do município.

A construção e reestruturação de estradas vicinais que dão acesso à zona rural e o planejamento das obras de pavimentação asfáltica e poliédrica no município também foram temas da entrevista concedida ao programa da rádio Meio Norte FM.

Ascom