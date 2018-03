Prefeito participa da abertura do ano legislativo da Câmara Municipal

O prefeito José Raimundo participou na noite desta segunda-feira, 19, da sessão de abertura do ano legislativo da Câmara Municipal de Oeiras. Na oportunidade, o gestor leu uma mensagem em que ressalta a importância da harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo na promoção de melhorias para a população oeirense.

Em 2017, 31 projetos de autoria do prefeito foram aprovados pela Câmara Municipal. “Ano passado, como o presidente da Câmara colocou, todos os 31 projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo foram efetivamente aprovados, porque eram projetos que vinham para atender as demandas da população de Oeiras. Em 2018, continuaremos colocando para a Câmara Municipal projetos relevantes para cidade de Oeiras e tenho certeza que o legislativo não fugirá ao cumprimento dessas ações”, afirma José Raimundo, em entrevista após o pronunciamento no plenário.

Na ocasião, o prefeito também apresentou os resultados das ações executadas em 2017 traçou perspectivas e desafios para o ano de 2018. Entre eles, a implantação do SAAE – Serviço Autônomo de Água Esgoto de Oeiras, que deve ser concretizada em março.

“Fizemos um entendimento com o representante do Instituto de Águas do Piauí e as últimas ações estão acontecendo por todo o mês de março. A receita de março, no que diz respeito à fatura, ainda será da Agespisa e, a partir do mês de abril, será da SAAE. Ainda no mês de março, todas as ações e demandas de manutenção será executada pelo sistema SAAE. Tudo dentro de uma perspectiva e de um bom entendimento com a Agespisa. Temos a certeza que tudo acontecerá sem nenhum percalço. A população de Oeiras não sentirá nenhum atropelo nesse processo de transição”, assegura o prefeito.

Zé Raimundo também pontuou sobre o processo de municipalização do trânsito em Oeiras. Segundo ele, esta semana foi lançado o processo licitatório para contratação da empresa que realizará as provas do concurso para os cargos de Agente de Trânsito e Fiscal de Tributos.

“Este será o primeiro passo na caminhada para implantação do processo de municipalização do trânsito. Vindo acontecer o concurso, imediatamente, o poder Executivo dá posse aos agentes e fiscais, que passarão por um treinamento no Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito), em Teresina, através de um convênio da Prefeitura e Governo do Estado, por meio do Detran”, explica o prefeito.

Após o treinamento dos agentes e fiscais, terá início a municipalização do trânsito priorizando, sobretudo, as atividades educativas, envolvendo diversos segmentos da sociedade.

Ao final da sessão, o presidente da Câmara Municipal, vereador José Alberto, também reafirmou o compromisso do poder Legislativo em trabalhar pelo desenvolvimento de Oeiras.

Ascom