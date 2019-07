Prefeito inaugura Academia e campo de futebol na Vila São José

Para incentivar a prática de atividades físicas, hábitos saudáveis e melhorar a qualidade de vida da população, o prefeito José Raimundo e a secretária municipal de Saúde, Auridene Freitas, inauguraram no final da tarde desta segunda-feira, 08, uma Academia da Saúde na Vila São José, em Oeiras. Esta é a nova comunidade contemplada pelo projeto, que instala aparelhos de ginástica em áreas públicas do município.

Rodagem de Floriano, Conjunto Parque Leste, Jureminha, Canela, Rosário, Jurani, na zona urbana, e os povoados Buriti do Rei e Alagoinha, na zona rural, também receberam a área multiuso. As academias são instaladas sempre em pontos de fácil acesso aos moradores do bairro, quase sempre em praças, quadras ou áreas verdes. Junto com os equipamentos, também é instalado uma placa explicando o funcionamento e a utilidade de cada um dos aparelhos.

A implantação das Academias da Saúde em Oeiras está associada ao trabalho dos Grupos Qualidade de Vida, iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, através dos Núcleos de Saúde da Família (NASFs), que já contempla 18 comunidades. Segundo Auridene Freitas, o projeto visa estimular a prática da atividade física, promover a alimentação saudável e contribuir para a produção de modos de vida benéficos e sustentáveis para a população.

Além da academia, o prefeito Zé Raimundo e o secretário municipal de Esportes e Lazer, Antônio Portela, também inauguraram na comunidade um campo de futebol, espaço que vai fortalecer ainda mais a integração e a convivência entre os moradores.