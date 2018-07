Prefeito inaugura Academia da Saúde no Bairro Rosário

O prefeito José Raimundo e a secretária municipal de Saúde, Auridene Freitas, inauguraram na tarde desta quinta-feira, 28, no Bairro Rosário, mais uma Academia da Saúde na cidade de Oeiras. A área multiuso, dotada de equipamentos de ginástica, está localizada na praça em frente à Escola Municipal Francisco Quirino.

O Bairro Rosário é a quinta comunidade contemplada com a Academia da Saúde. Rodagem de Floriano, Conjunto Parque Leste, Jureminha e o povoado Buriti do Rei também receberam o equipamento. No próximo dia 09 de julho, a Prefeitura de Oeiras inaugura a Academia da Saúde na Praça João XXIII (Praça do BEC), no Bairro Jurani.

Segundo Auridene Freitas, a implantação das academias tem o objetivo de estimular a prática da atividade física, promover a alimentação saudável e contribuir para a produção de modos de vida benéficos e sustentáveis para a população. “Através da atividade física com alimentação saudável nós temos conseguido resultado favoráveis e positivos, conseguido controlar até o uso da medicação tanto para os hipertensos quanto para os diabéticos. Temos o entendimento continuar com este trabalho por outras áreas. A proposta é que as pessoas possam entender e aderir a este projeto, que é qualidade de vida”, ressalta a secretária.

O prefeito José Raimundo acredita que a instalação das academias em espaços públicos potencializa a prática da atividade física e colabora para a promoção da saúde e do lazer no município. “O Bairro do Rosário é o mais antigo da cidade de Oeiras e tem um grande número de moradores da Terceira Idade, público-alvo desta academia que hoje colocamos à disposição da população. Nosso intuito é colocar em todos os bairros a academia em logradouros como praças, na zona urbana e zona rural, para tirar as pessoas de dentro de casa, para que façam o exercício, que é saúde e qualidade de vida”, afirma Zé Raimundo.

A implantação das Academias da Saúde em Oeiras está associada ao trabalho dos Grupos Qualidade de Vida, iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, através dos Núcleos de Saúde da Família (NASFs), que já contempla 18 comunidades. No Rosário, as aulas orientadas pelos profissionais do Grupo Qualidade de Vida acontecerão todas as segundas-feiras, às 17h30, na praça onde está instalada a academia.

Além da Academia da Saúde, o prefeito anunciou que o Rosário receberá, em breve, obras de infraestrutura. “Vai estar chegando logo, logo asfalto em quatro ruas do Bairro Rosário e calçamento nos conjuntos Fábio Barroso e Marcos Barroso. São melhorias que a comunidade é merecedora”, pontua o prefeito.

Ascom