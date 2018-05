Prefeito inaugura Academia da Saúde no Bairro Jureminha

O prefeito José Raimundo e a secretária municipal de Saúde, Auridene Freitas, inauguraram na tarde desta segunda-feira, 14, mais uma Academia da Saúde em Oeiras. Desta vez, o espaço contemplado foi a Praça Zé de Helena, no Bairro Jureminha, que além da academia ganhou nova iluminação, lixeiras de coleta seletiva e melhorias na infraestrutura.

A Academia da Saúde conta com uma área multiuso com equipamentos de ginástica. Segundo Zé Raimundo, o objetivo é contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais, atividade física, lazer e modos de vida saudáveis.

“É um trabalho que começou contemplando a comunidade da Rodagem de Floriano, ainda na gestão do prefeito Lukano, e sentimos a necessidade de estendê-lo a outros bairros e comunidades da zona rural de Oeiras. É um trabalho que surte efeito, que dá resultados satisfatórios na saúde de todos”, afirma o prefeito.

Ele adianta que outros bairros e povoados de Oeiras receberão academias da saúde. No próximo sábado, 19, a academia será instalada no povoado Buriti do Rei, na zona rural. Em junho, será a vez da Praça João XXIII (Praça do BEC), no Bairro Jurani; em julho será contemplado o povoado Alagoinha. Em dezembro de 2017, a Prefeitura implantou a academia ao ar livre na Praça do Conjunto Parque Leste.

“Nosso objetivo é que todos os moradores de Oeiras tenham direito de praticar atividades físicas, com o acompanhamento do educador físico. Parabéns a todos os moradores da comunidade do Jureminha que estão hoje recebendo este instrumento de saúde”, comenta Zé Raimundo.

Grupos Qualidade de Vida

A secretária Auridene Freitas destaca que a implantação das Academias da Saúde acontece aliada ao trabalho dos Grupos Qualidade de Vida, coordenados pelos Núcleos de Saúde da Família (NASFs).

“Já temos 18 Grupos Qualidade de Vida em Oeiras. A proposta destes grupos é exatamente melhorar a qualidade de vida da população, com acompanhamento da prática de atividade física, através do profissional de Nutrição, que volta sua orientação para a alimentação saudável, e do Educador Físico, que orienta as pessoas a fazerem a atividade física”, explica a secretária.

Auridene ressalta que a atuação dos grupos tem produzido resultados satisfatórios na melhoria da saúde e da qualidade de vida da população. “Temos comprovado uma adesão muito grande das pessoas, que têm participado de forma direta e assídua dos grupos, e temos observado um controle da pressão arterial, um controle da taxa de glicemia capilar, o índice de obesidade que vem sendo reduzido e uma qualidade na saúde da população”, pontua, acrescentando que os grupos estão focados promoção de saúde e bem-estar por meio do desenvolvimento de atividades físicas.

Ascom