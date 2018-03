Prefeito entrega uniformes a equipes que vão disputar Campeonato

O prefeito José Raimundo realizou a entrega de novos uniformes para as equipes que vão participar do Campeonato de Futebol de Bairros, evento esportivo que começa nesta sexta-feira, 09, a partir das 18h30, no Estádio Municipal Gérson Campos. Promovida pela Prefeitura de Oeiras, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a competição já faz parte do calendário esportivo do município e tem o propósito de estimular a interação dos jovens da cidade por meio do futebol.

“É mais uma ação importante da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esportes, para movimentar a juventude de Oeiras. Fazemos isso com todo o prazer, para incentivar a prática esportiva entre as comunidades que formam a zona urbana de Oeiras. Entendemos que, quando a atividade esportiva é praticada com responsabilidade, ela contribui para a diminuição de inúmeras mazelas sociais”, defende José Raimundo.

Ao todo, 11 times disputam o Campeonato de Futebol de Bairros, representando diversas comunidades da zona urbana do município. Este ano, a competição será dividida em duas categorias – Sub-16 e Adulto.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Antônio Portela, comenta que ao final do competição, serão premiadas a equipe vencedora e segunda colocada nas duas categorias. Na categoria adulto, a equipe campeã leva R$ 4 mil e a vice-campeã recebe R$ 2 mil; já na categoria Sub-16 a premiação é de R$ 1,5 mil para o campeão e R$ 700 para o vice.

“Muito gratificante fazer esse trabalho e ter o apoio da Prefeitura Municipal de Oeiras, através do prefeito Zé Raimundo. Ele é esportista, ele entende, ele sabe, ele gosta do esporte. Aqui estamos entregando uniformes completos, com camisa, calção e meião às onze equipes da categoria adulto”, pontua Portela.

Na abertura da competição, acontecem duas partidas: Oeiras Nova e Rodagem de Picos pela categoria Sub-16 e Rosário e Canela pela categoria Adulto. O início dos jogos está programado para às 18h30, no Estádio Municipal Gerson Campos.

Ascom