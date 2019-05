Prefeito entrega sementes, mudas, alevinos e máquinas agrícolas

Na 7ª Expoeiras, a Prefeitura de Oeiras concretizou diversas ações para o fortalecimento da agricultura familiar no município. Na manhã de sábado, 25, o prefeito José Raimundo realizou a entrega de um trator, máquinas e implementos agrícolas para os produtores rurais da Associação Comunitária do Canto da Vereda. Segundo o gestor, o maquinário vai melhorar a produtividade, modernizar as práticas da agricultura familiar e impulsionar o desenvolvimento na comunidade, localizada na zona rural de Oeiras.

O prefeito também participou da distribuição de centenas de mudas de plantas nativas e frutíferas para a população. As mudas são cultivadas no Viveiro Municipal, pela equipe da Gerência Municipal de Meio Ambiente (GEMA).

Por meio da Secretaria de Agricultura, a Prefeitura de Oeiras tem estimulado os agricultores familiares do município a apostarem na introdução de novas culturas e perfis agrícolas no campo. Este ano, através de uma parceria com o Senar, foram realizados cursos e assistência técnica sobre o manejo e produção de alho para dezenas de agricultores familiares de Oeiras. Durante a 7ª Expoeiras, o prefeito fez a entrega de sementes de alho aos agricultores que passaram pela capacitação.

O município também investe no desenvolvimento da piscicultura. Como forma de fortalecer esta atividade, a Prefeitura, em parceria com a Codevasf, realizou durante o evento a entrega de 30 mil alevinos e ração para peixes aos agricultores capacitados no curso de Técnicas para Criação de Peixe em Viveiros Escavados, oferecido pela Secretaria Municipal de Agricultura, no início do ano. O objetivo é oferecer alternativas de geração de renda e oportunidades na zona rural.

Palestras reforçam desenvolvimento da agricultura

Além de divulgar as potencialidades do homem do campo e fomentar oportunidades para geração de emprego e renda, a Expoeiras também abre espaço para a capacitação dos produtores rurais, através de diversas palestras.

Nesta edição, os agricultores participaram de palestras sobre o uso da energia solar para produção agrícola, atividade estimulada e fortalecida pela nossa gestão; energias renováveis na agricultura familiar; alternativas sustentáveis com kit de irrigação e adubação verde, entre outras. As palestras são um reforço para desenvolver a agricultura familiar com melhores condições de cultivo e garantia de maior produtividade na zona rural.