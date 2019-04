Prefeito concorre ao Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

O prefeito de Oeiras, José Raimundo, está concorrendo ao Prêmio Prefeito Empreendedor, idealizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Na manhã desta segunda-feira, 15, ele e a secretária municipal de Indústria e Comércio, Carla Martins, receberam o convite para a solenidade de premiação, que acontece no próximo dia 06 de maio, em Teresina, durante o Congresso das Cidades.



O sucesso na implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) credenciou o município de Oeiras ao Prêmio, que é uma forma de reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos com resultados comprovados e foco no desenvolvimento dos pequenos negócios, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento econômico, ambiental e social dos municípios.

Inaugurado em outubro de 2017, SIM de Oeiras controla a qualidade dos produtos de origem animal, monitorando e inspecionando a sanidade do rebanho, o local e a higiene da industrialização, certificando com selo de garantia todos os produtos. O órgão também incentiva as pequenas empresas e empreendedores a saírem da clandestinidade, transformando-os em empresários da área urbana e rural, oferecendo aos consumidores oeirenses alimentos com qualidade e segurança alimentar garantida.

“Concorrer a esse prêmio é uma alegria compartilhada por todos nós que fazemos a Administração Municipal, pois demonstra o avanço que demos em matéria de bem-estar para os homens e mulheres da nossa cidade”, comenta o prefeito.

Além de José Raimundo, prefeito de outros 33 municípios estão concorrendo ao Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Os projetos vencedores em todas as categorias no Piauí serão encaminhados pelo Sebrae para participação na etapa nacional do certame.