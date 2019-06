Prefeito anuncia pagamento de precatórios para agentes de saúde

O prefeito José Raimundo e a secretária municipal de Saúde, Auridene Freitas, anunciaram nesta terça-feira, 04, o pagamento de precatórios aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, do quadro efetivo de servidores da Prefeitura de Oeiras. O anúncio foi feito durante uma assembleia da categoria, realizada pela manhã, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde.

Além do prefeito e da secretária, a reunião contou com a participação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, da assessoria jurídica do sindicato dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias e assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Oeiras.

“Esse processo vem de janeiro de 2009, quando os agentes comunitários de saúde entraram cobrando cinco anos de férias, décimo terceiro e insalubridade, que nunca foram pagos pelos governos anteriores ao do ex-prefeito, B.Sá. Quando recebemos a administração nós recorremos, só que é uma cobrança devida. Então, esperamos a Prefeitura ter capacidade financeira para pagar e, agora, que o município conseguiu enxugar suas demandas e arrecadar mais, o prefeito Zé Raimundo nos autorizou a fazer o acordo e beneficiar essas pessoas que foram prejudicadas pelos governos anteriores”, explica Igor Martins, assessor jurídico da Prefeitura de Oeiras.

Na oportunidade, a secretária municipal de Saúde destacou a importância do cumprimento dos deveres por parte dos servidores das duas categorias profissionais. “Na ocasião, reforçamos os deveres dessas categorias profissionais, para que elas possam fazer, cada vez mais, um olhar direcionado para as áreas que atuam e para que estejam mais próximos da população e das necessidades dos usuários. Chamamos as duas categorias para que possam assumir, cada vez mais, o compromisso de desenvolver suas ações com responsabilidade e zelo e que essas ações possam ser fortalecidas dentro do nosso município. Se hoje temos uma referência boa dentro da saúde, deve-se também a um trabalho feito por estas categorias”, pontua Auridene Freitas.