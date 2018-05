Povoado Buriti do Rei, na zona rural, ganha Academia da Saúde

Além dos bairros da zona urbana, comunidades da zona rural de Oeiras também estão recebendo a Academia da Saúde, projeto da Prefeitura de Oeiras, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde. No último sábado, 19, a o prefeito José Raimundo e a secretária Auridene Freitas inauguraram a academia no povoado Buriti do Rei.

Implantadas em áreas livres, as Academias da Saúde são dotadas de infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados, potencializando a realização de ações variadas de promoção da saúde, como: práticas corporais e atividades físicas, promoção da alimentação saudável e mobilização da comunidade.

Segundo Zé Raimundo, o incentivo à prática esportiva e à atividade física tem reflexos positivos na área da saúde. “É um trabalho que surte efeito, que dá resultados satisfatórios na saúde de todos”, afirma o prefeito, acrescentando que as academias são instaladas em locais seguros e confortáveis, com espaços apropriados, aparelhos ergométricos e estrutura para a prática de exercícios físicos e esportes, a fim de proporcionar melhor qualidade de vida e integração social para a população local.

Na semana passada, a Prefeitura de Oeiras inaugurou a Academia da Saúde na Praça Zé de Helena, no Bairro Jureminha. As praças da Rodagem de Floriano e Conjunto Parque Leste também foram contempladas com os equipamentos de ginástica. Outras comunidades também serão contempladas com o projeto: em junho, será a vez da Praça João XXIII (Praça do BEC), no Bairro Jurani; em julho será contemplado o povoado Alagoinha. “Nosso objetivo é que todos os moradores de Oeiras tenham direito de praticar atividades físicas. Lógico, com o acompanhamento do educador físico”, ressalta o prefeito.

A implantação das Academias da Saúde em Oeiras está associada ao trabalho dos Grupos Qualidade de Vida, iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, através dos Núcleos de Saúde da Família (NASFs), que já contempla 18 comunidades.

“A proposta destes grupos é exatamente melhorar a qualidade de vida da população, com acompanhamento da prática de atividade física, através do profissional de Nutrição, que volta sua orientação para a alimentação saudável, e do Educador Físico, que orienta as pessoas a fazerem a atividade física”, elucida a secretária municipal de Saúde, Auridene Freitas.

A inauguração da Academia da Saúde aconteceu dentro das comemorações do aniversário de 40 anos do Buriti do Rei. No povoado, a Prefeitura de Oeiras está realizando obras de pavimentação poliédrica. São cerca de 2.700 metros quadrados de calçamento que irão beneficiar toda a população do povoado.

Os recursos investidos no calçamento das vias foram alocados através de emenda parlamentar do deputado Georgiano Neto, que participou da visita ao povoado, ao lado do prefeito Zé Raimundo. Vereadores, secretários municipais e o ex-deputado Bessah Araújo também estiveram no povoado no final de semana.

Ascom