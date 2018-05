Oeiras sediará ciclo de capacitação do Selo Unicef dia 09 de maio

Oeiras sediará o 2º Ciclo de Capacitação do Selo Unicef – edição 2017-2020. O evento acontece dia 09, no Centro de Diocesano Dom Expedito Lopes, e vai capacitar articuladores do projeto e presidentes do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de mais de 40 municípios piauienses.

O projeto busca reconhecer os municípios que conseguiram melhorar a qualidade de vida para crianças e adolescentes durante os quatro anos que o projeto vigora. A capacitação é a primeira fase do projeto.

No encontro serão abordados temas, como: metodologia de agrupamento dos municípios para monitoramento dos indicadores sociais; apresentação da linha de base dos municípios (indicadores sociais), apresentação da plataforma virtual do Selo Unicef; Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (NUCAs) e 1° Fórum Comunitário.

Selo Unicef

O Selo Unicef representa uma iniciativa para melhorar as condições de vida das crianças e adolescentes no Semiárido Nordestino e na Amazônia Legal Brasileira, áreas que concentram o maior número de jovens em situação de vulnerabilidade social, como por exemplo, vítimas de violência, exploração de mão de obra infantil, entre outros.

A ação contribui para que os estados alcancem os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), relacionados à população de até 17 anos, reduza as disparidades regionais e avance na universalização dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

