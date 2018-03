Oeiras se prepara para as celebrações da Semana Santa 2018

Reunidos na manhã desta quarta-feira, 28, na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, representantes da Prefeitura Municipal, Polícia Militar e da Paróquia Nossa Senhora da Vitória definiram os últimos detalhes da preparação para as celebrações da Semana Santa de Oeiras, que ocorre de 22 de março a 01 de abril.

No encontro foram debatidos pontos como segurança, limpeza urbana, infraestrutura e pormenores sobre a logística do evento.

Maior e mais tradicional manifestação religiosa do Piauí, a Semana Santa de Oeiras reúne todos os anos mais de 30 mil fiéis, atraindo turistas de diversas regiões do Estado e do país. Além da programação religiosa, lançada pela Diocese, a Prefeitura Municipal organiza e apoia iniciativas culturais durante o período.

Para este, ano está prevista a abertura da Galeria dos Prefeitos. Localizado no Paço Municipal, o espaço será aberto à visitação pública e exibirá registros fotográficos dos últimos mandatários do município. Além disso, a agenda também contempla uma noite cultural no Passeio Leônidas Melo e a inauguração da nova ambientação do Mirante do Morro da Cruz.

Na oportunidade, a Prefeitura Municipal apresentou a identidade visual da Semana Santa, logotipo que será utilizado na divulgação do evento na internet e em outdoors de todo o Estado.

A programação cultural está sendo finalizada e deve ser divulgada ainda esta semana.

