Oeiras reforça ações de combate ao mosquito Aedes aegypti

O combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya e febre amarela – está sendo reforçado no município de Oeiras. Nesta segunda-feira, 30, profissionais das secretarias municipais de Saúde, Educação, Obras, Assistência Social e da Gerência de Meio Ambiente estiveram reunidos para definir estratégias de enfrentamento aos focos do mosquito.

“Estamos desenvolvendo estratégias para intensificar essas ações de enfrentamento ao mosquito. Fizemos semana passada uma reunião com setores da Saúde, onde definimos linhas de ação para estarmos trabalhando. Vamos concentrar esse trabalho na zona urbana. Definimos um plano de ação e mobilização da comunidade para as equipes estarem trabalhando”, afirma Lemontier Martins, diretor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde.

Ele explica que, com o final do período chuvoso, aumenta o índice de infestação predial na zona urbana e, apesar desse diagnóstico ser um aliado importante para a Saúde, a eficácia do trabalho de prevenção e combate ao Aedes aegypti depende da contribuição dos moradores.

Por conta disso, várias ações de enfrentamento ao mosquito estão sendo planejadas. No próximo dia 11, será realizada uma mobilização na Escola Municipal Agrotécnica, no Bairro Uberaba. No dia seguinte, 12 de maio, acontece a culminância do projeto Educanvisa, desenvolvido em conjunto pelas secretarias municipais de Saúde e Educação. “Queremos inserir a comunidade escolar nesse processo de enfrentamento ao mosquito”, finaliza Lemontier Martins.

Ascom