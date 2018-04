Oeiras realiza segunda etapa de replantio das matas ciliares do Rio Canindé

Em parceria com o Instituto Federal do Piauí (IFPI), a Gerência Municipal de Meio Ambiente (GEMA) realizou na última sexta-feira, 13, a segunda etapa do programa de replantio das matas ciliares do Rio Canindé, em Oeiras.

A primeira etapa do trabalho foi realizada em julho de 2017, quando a Prefeitura de Oeiras, através da atuação da GEMA, constatou a necessidade de estimular a restauração e conservação das matas ciliares ao longo dos cursos d’água do município, devido ao estágio de assoreamento e desmatamento nas margens do mananciais. Também foram realizadas ações no Riacho Mocha.

Desenvolvidas em consonância com o Plano Municipal de Meio Ambiente, as atividades têm o objetivo é revegetar as margens do rio, amenizar os impactos ambientais causados pela ação humana, reduzir a erosão, a perda de solo e assoreamento do Rio Canindé, além de conscientizar a população ribeirinha quanto à importância do manancial para a manutenção da biodiversidade.

O replantio das mudas de árvores nativas foi realizado por um grupo de alunos do Campus de Oeiras do IFPI e por técnicos da Gerência Municipal de Meio Ambiente. As mudas são periodicamente monitoradas pela equipe da GEMA.

