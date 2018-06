Oeiras realiza 6ª Conferência Infantojuvenil e 3ª Mostra Educanvisa

Foi realizada nesta quinta-feira, 07, na Escola Municipal Agrotécnica, no Bairro Uberaba, a 6ª Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente e a 3ª Mostra Educanvisa. Os projetos foram promovidos pela Prefeitura de Oeiras de forma integrada, através da atuação das Secretarias Municipais de Educação e Saúde e Gerência Municipal de Meio Ambiente, e em parceria com o IBAMA e Vigilância Sanitária.

A conferência contou com a participação do prefeito José Raimundo, de representantes das instituições parcerias e de alunos do 1° ao 9° ano de escolas da rede municipais – zona urbana e rural – e de estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental de escolas das redes estadual e privada da cidade de Oeiras.

“São dois projetos que compõem as ações da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Gerência Municipal de Meio Ambiente. É um trabalho de educação, porque acreditamos que a formação da criança e do adolescente é quem é capaz de mudar todas as estatísticas em relação à destruição do Meio Ambiente, que é nossa casa maior, nossa Casa Comum, e que precisa ser cuidada”, destaca a professora Tiana Tapety, secretária municipal de Educação.

Este ano, a conferência teve como tema central a Proteção da Fauna. A temática foi referenciada pelo projeto Liberdade e Saúde, do IBAMA. “Esse projeto é baseado na história de vida de um piauiense, oriundo da escola pública de Oeiras, que é o Sandovaldo Moura, médico veterinário do IBAMA. Ele cresceu e viveu aqui em Oeiras. Todo o Ensino Fundamental dele foi aqui nesta cidade, que deu toda uma base de formação para que posse continuar a vida profissional, fazendo medicina veterinária, mestrado e doutorado na universidade pública e hoje é motivo de alegria para gente retornar à essa cidade trazendo essa mensagem educativa de proteção dos animais e prevenção de doenças”, narra Fabiano Pessoa, técnico do IBAMA.

Sandovaldo Moura e Fabiano Pessoa atuaram como mediadores do projeto de educação ambiental nas escolas municipais. “O projeto Liberdade e Saúde funciona como uma estratégia de combate ao tráfico de animais silvestres e prevenção das zoonoses, através de educação ambiental. Nosso desafio foi trabalhar educativos que trabalhem estas temáticas, a partir dessas vivências de diversos olhares de professores, colegas do IBAMA, arquitetos, engenheiros, geógrafos, filósofos. Elaboramos materiais como gibis, jogos, vídeos, músicas. Quem compôs as músicas? Sandovaldo. A história de vida dele conseguiu colocar uma arte e vocês aqui em Oeiras conseguem ampliar essa arte, com músicas, paródias. É uma coisa fantástica! Um trabalho maravilhoso desenvolvido pelas escolas, a partir da formação de multiplicadores, num seminário que ocorreu e fechando com essa grande ação”, detalha Fabiano Pessoa.

“O projeto despertou uma coisa muito importante para todos nós, seres humanos: a consciência e o respeito com o Meio Ambiente, a educação para uso de medicamentos, saneantes e vários outros fatores”, destaca Bárbara Diva, 14 anos, aluna da Escola Municipal Visconde da Parnaíba.

Mostra Educanvisa

A secretária municipal de Saúde, Auridene Freitas, explica que Oeiras aderiu em 2015 ao Educanvisa. Ela acrescenta que o objetivo do projeto é a promoção da saúde e a prevenção de doenças, com o intuito de inibir os riscos e os danos associados ao uso inadequado de produtos sujeitos a controle sanitário.

“O Educanvisa é um projeto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), executado em Oeiras por meio da parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e Saúde. Essa atividade de promoção da saúde e prevenção de doenças trabalha vários eixos dentro das escolas. As ações pedagógicas das escolas são ajustadas dentro dos eixos. No Estado do Piauí, nós somos referência neste projeto e temos colhido frutos bastante positivos”, destaca a secretária informando que, no próximo dia 20 de junho, Oeiras apresentará, pela segunda vez, sua experiência exitosa no Educanvisa num congresso nacional, em Brasília.

No projeto foram expostos trabalhos e produtos de material reciclado, confeccionados pelos alunos das escolas da rede municipal. Dentro da Conferência também foram realizadas oficinas, abordando os diversos eixos abordados em sala de aula, ao longo do ano letivo – Proteção da Fauna, Lei de Crimes Ambientais, Zoonoses, Anvisa e Alimentos, Anvisa e Medicamentos, Cosméticos e Saneantes. As oficinas foram conduzidas pela professora Carlane Leal, uma das organizadoras da 6ª Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente e 3ª Mostra Educanvisa.

AscomGeysa Silva