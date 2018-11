Oeiras participa de capacitação sobre o vírus Zika

Representado pela psicóloga Naira Janiery, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), o município de Oeiras participou entre os dias 12 e 14 de novembro, em Teresina, do laboratório de formação do trabalhador em saúde no contexto do vírus Zika (ZIKALAB).

O curso foi promovido pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), em parceria com o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), Instituto de Pesquisa e Apoio no Desenvolvimento Social (IPADS), a empresa Johnson & Johnson e o Ministério da Saúde, visando capacitar os profissionais que atuam na linha de frente da emergência em saúde causada pelo vírus Zika.

No laboratório, as equipes de saúde receberam instruções sobre o processo assistencial de pacientes com Zika vírus com foco no ciclo Materno-Infantil, desde a compreensão sobre a distribuição dos casos, formas de contágio, prevenção, diagnóstico, monitoramento dos casos e estimulação do recém-nascido. O projeto está focado na prevenção e cuidado para mulheres grávidas, familiares e crianças com microcefalia e síndrome congênita do Zika.

O curso contou com a participação de profissionais de saúde de 100 municípios. Os alunos formados serão multiplicadores nas equipes de Saúde da Família e outras instituições de seus territórios.