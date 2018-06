Oeiras participa de capacitação sobre Manejo Clínico da Tuberculose

Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Oeiras participaram nos dias 19 e 20 de junho, em Teresina, de uma capacitação em Manejo Clínico da Tuberculose em Adultos, ministrada por técnicos do Ministério da Saúde. O evento reuniu profissionais de saúde de diversas cidades do Estado.

O município de Oeiras esteve representado pelo coordenador municipal de Vigilância Epidemiológica, enfermeiro Miguel Ângelo Ribeiro, e pela coordenadora municipal de Controle da Tuberculose, enfermeira Jéssica Cavalcante. "A Tuberculose é uma doença considerada um problema de saúde pública que merece atenção e exige o desenvolvimento de estratégias de controle", explica Miguel Ribeiro.

Durante a capacitação foram discutidos o novo manejo para enfrentamento da doença, o perfil epidemiológico do Estado do Piauí e dos municípios presentes, experiências vivenciadas dentre outros assuntos relacionados.

O coordenador da Vigilância Epidemiológica observa uma redução no número de casos da doença notificados no município de Oeiras. "Oeiras tem recebido total apoio dos gestores locais e que há um grande compromisso da Secretaria Municipal de Saúde em cumprir com as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e que confrontando dados comparativos percebe-se uma redução no número de casos, pois de acordo com dados no banco de dados em 2016 foram notificados 12 casos, 2017 com 09 casos, todos notificados, investigados, devidamente acompanhados e encerrados dentro do prazo pelo critério de cura. Já em 2018 já temos notificados 03 casos que estão em andamento, visto que é uma doença que leva em média 6 meses de tratamento a partir da sua detecção", detalha Miguel Ribeiro.

“Nosso compromisso agora é capacitarmos a equipes de Estratégia Saúde da Família do município e permanecermos vigilantes”, finaliza o enfermeiro.

Ascom