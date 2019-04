Oeiras inicia campanha de vacinação contra a Gripe

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) iniciou nesta quarta-feira, 10, a Campanha de Vacinação contra a Gripe em Oeiras. Nesta primeira etapa serão imunizadas gestantes e crianças de 06 meses até menores de 06 anos. Na zona urbana, a vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Rodagem de Picos, Jureminha, Canela, Oeiras Nova, Pedro Barbosa (Centro), Hailton Alves (Rosário) e Paulo de Tarso (Rodagem de Floriano). Na zona rural, a vacinação acontece dentro do cronograma de ações das equipes da Estratégia Saúde da Família.



Na segunda etapa da vacinação, que acontece a partir do dia 22 de abril, além das gestantes e crianças de 06 meses até menores de 06 anos, também serão imunizados idosos com 60 anos ou mais, mulheres com até 45 dias pós-parto, trabalhadores da saúde, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população carcerária e funcionários do sistema prisional e professores de escolas públicas e particulares. A campanha ocorre até 31 de maio.

A escolha dos grupos prioritários segue recomendação do Ministério da Saúde. Para se vacinar, é preciso levar documento de identificação, a carteira de vacinação e o cartão SUS.

No dia 4 de maio ocorrerá o “Dia D” da campanha, quando os postos de vacinação funcionarão no sábado, das 8h às 17h.