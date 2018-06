Oeiras ganha destaque em Encontro Nacional de Vigilância Sanitária

O trabalho do município de Oeiras no desenvolvimento do projeto Educanvisa ganhou destaque nacional. A convite da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a secretária municipal de Saúde, Auridene Freitas, e a fiscal sanitária, Albina Neres, participaram nos dias 21 e 22 de junho, do Encontro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – Práticas de Gestão e Responsabilidades Federativas, realizado em Brasília.

O encontro contou com a participação de cerca de 80 convidados, representantes das Vigilâncias Sanitárias Estaduais, dos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde, da Anvisa e do Ministério da Saúde. O propósito da reunião foi propiciar um momento de integração e identificar oportunidades para a melhoria da atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Na ocasião, foram abordados temas como a educação permanente na prática da Vigilância Sanitária e os caminhos para a coordenação descentralizada do Educanvisa, através da modalidade de Educação à Distância (EaD). “Fomos convidados a participar da mesa de discussões para debater sobre o assunto, como também para dar nossa contribuição relatando a experiência do município com o projeto”, explica a fiscal sanitária, Albina Neres.

Segundo a Anvisa, Oeiras é a única cidade do Brasil que aplica o projeto em todas as escolas municipais. “Oeiras aderiu ao Educanvisa em 2015, onde 58 escolas municipais desenvolveram as estratégias do referido projeto com a participação de 6.330 alunos. E desde então vem desenvolvendo o projeto em toda a Rede Municipal de Ensino. A continuidade do projeto só vem sendo possível por contar com o apoio da gestão e compromisso dos professores, gestores e coordenadores da rede municipal de ensino”, ressalta Albina Neres, que coordena o Educanvisa no município, ao lado da professora Carlane Leal, da Secretaria Municipal de Educação.

Além de representar em Oeiras, Auridene Freitas participou do evento representando o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Piauí (COSEMS). Para ela, o êxito do projeto Educanvisa em Oeiras é resultado do trabalho integrado das Secretarias Municipais de Saúde e Educação.

“Experiência ímpar para a Gestão Municipal de Oeiras, onde só foi possível a implantação do projeto Educanvisa de maneira eficaz, graças ao compromisso da gestão em conduzir a ação com zelo. Através de uma parceria firmada entre a Saúde e Educação e, por entender o impacto positivo ao município, as ações entre as pastas precisam estar alinhadas e incorporadas ao Plano Municipal/Programação Anual de forma a garantir a continuação do programa no munícipio, independente de quem esteja na gestão”, defende a secretária municipal de Saúde.

Educanvisa

O Educanvisa é um projeto educativo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), destinado à capacitação de professores da rede pública de ensino em assuntos relativos à Vigilância Sanitária para serem trabalhados na comunidade escolar. É uma atividade de promoção da saúde e de prevenção de doenças, cuja ideia central é prevenir sobre os riscos e os danos associados ao uso inadequado de produtos sujeitos ao controle sanitário.

A proposta do Educanvisa é que os estudantes orientarem a família e a população local a partir dos conhecimentos adquiridos através das atividades do projeto. Uso racional de medicamentos, alimentação e hábitos de vida saudáveis, vigilância sanitária, higiene pessoal e cuidados com o meio ambiente são alguns dos temas trabalhados, em sala de aula, por professores da rede municipal de ensino no projeto Educanvisa, em Oeiras.

