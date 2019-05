Oeiras apresenta case de sucesso na implantação do Selo SIM

A implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) em Oeiras virou referência para outros municípios do Piauí. A secretária municipal de Indústria e Comércio, Carla Martins, apresentou o case de sucesso na implantação do Selo SIM no município, durante o 2° Congresso das Cidades, realizado em Teresina.



A apresentação aconteceu dentro do Fórum de Secretários Municipais, que integrou a programação do Congresso. Eleita pelo Sebrae como secretária representante do Fórum, Carla Martins expôs a experiência exitosa de Oeiras em uma palestra que contou com a participação de secretários e gestores de diversos municípios piauienses.

“Levamos para os secretários todas as etapas da implementação do Selo SIM, que só está presente em apenas três municípios do Estado do Piauí. Todos os municípios estão correndo atrás. A implantação do Selo é também uma política pública de geração de emprego e renda no município, voltada para o pequeno negócio”, comenta a secretária, informando que alguns municípios participantes do Congresso, demostraram interesse em seguir o modelo de implantação do SIM utilizado em Oeiras.

Inaugurado em outubro de 2017, o SIM controla a qualidade dos produtos de origem animal, monitorando e inspecionando a sanidade do rebanho, o local e a higiene da industrialização, certificando com selo de garantia todos estes produtos. O órgão também incentiva as pequenas empresas e empreendedores a saírem da clandestinidade, transformando-os em empresários da área urbana e rural, oferecendo aos consumidores oeirenses alimentos com qualidade e segurança alimentar garantida.