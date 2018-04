Motocross atrai mais de 80 competidores e reúne grande público

Foi realizado neste domingo, 1º, em Oeiras, o IV Motocross Primeira Capital. Organizado pela Erbim Moto Peças em parceria com a Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a competição, que movimentou a cidade, aconteceu na pista de motocross do Bairro Uberaba II e atraiu mais de 80 competidores de vários estados do Nordeste.

O motocross se destaca como uma das modalidades mais emocionantes, tanto para quem participa competindo, quanto para o público, que acompanha a desenvoltura dos pilotos, manobra por manobra.

Os competidores disputaram premiações em dinheiro em cinco categorias – Local, Intermediário, 200 cc, Força Livre e MX1. Na categoria Amador, os cinco primeiros melhores colocados receberão troféus pela participação.

Um grande público prestigiou o evento e lotou as áreas no entorno da pista, acompanhando e vibrando com as largadas, os saltos em alta velocidade e as disputas por posições que aconteceram em cada categoria.

Confira resultado oficial do IV Motocross Primeira Capital:

Categoria Local

1° #134 Yan

2° #71 Michel

3° #200 Jhon Lenon

4° #102 galeguinho

5° #246 Cleiton Carlos

Categoria Amador

1° #200 Cleiton Carlos, Oeiras-PI

2° #09 Victor Cross, Picos-PI

3° #432 Jairo Lama, Juazeiro-BA

4° #12 Célio, São Francisco-PI

5° #07 Jenivaldo Oeiras-PI

Categoria Intermediário

1° #134 Yan, Oeiras-PI

2° #50 Foguetão, Remanso-BA

3° #428 Nil Bergue, Picos-PI

4° #21 Krigor, Uruçuí-PI

5° #200 Jhon Lenon, Oeiras-PI

Categoria 200cc

1° #11 Thiago Sales, Floriano-PI

2° #77 Tárcio Brasil, Floriano-PI

3° #52 Maria Eduarda, Floriano-PI

4° #102 Marcus Vinicius, Oeiras-PI

5° #7 Venilson Cross, Santa Rosa-PI

Categoria Força Livre Nacional

1° #9 Rodriguinho, Casa Nova-BA

2° #8 Washington Luiz, Juazeiro-BA

3° #428 Nil Bergue, Picos-PI

4° #50 Foguetão, Remanso-BA

5° #11 Thiago Sales, Floriano-PI

Categoria MX1

1° #9 Rodriguinho, Casa Nova-BA

2° #8 Washington Luiz, Juazeiro-BA

3° #428 Nil Bergue, Picos-PI

4° #432 Jairo Lama, Juazeiro-BA

5° #4 Alexandre Sales, Floriano-PI

Ascom