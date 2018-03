Mirante do Morro da Cruz será reaberto dia 24 de março

Importante ponto de visitação turística, o Mirante do Morro da Cruz será reaberto no próximo dia 24, Sábado de Passos, em Oeiras. A inauguração da nova ambientação do espaço integra a programação cultural da Semana Santa 2018 e terá apresentações musicais da Orquestra Tamoio (Teresina) e da cantora oeirense, Nayara Sá.



“Numa ação de valorização do turismo local, o prefeito entregará, no Sábado de Passos, o Mirante do Morro da Cruz, que há algum tempo está fechado, em obras, e agora será entregue à população. Lá, contamos com uma área muito bonita para caminhada, lanchonete, espaço para informações turísticas e venda de suvenires; um barzinho, que fica em um píer, onde as pessoas vão poder contemplar uma bela vista de Oeiras e um palco para eventos e apresentações culturais. Então, será mais um ganho para roteiro turístico da cidade”, explana o secretário municipal de Cultura e Turismo, Stefano Ferreira.

“Na semana seguinte, na Quinta-feira do Fogaréu, nós teremos no Morro da Cruz um solo de saxofone com o artista Maurício Damasceno, músico local”, acrescenta o secretário.

Além do Mirante do Morro da Cruz, a Prefeitura também vai inaugurar uma galeria em homenagem aos prefeitos de Oeiras. “Paralelo a programação religiosa, que é responsável por atrair o turista, a Prefeitura elabora uma programação cultural. Então, na Quinta-feira de Passos será aberta uma galeria em homenagem aos prefeitos de Oeiras, no Paço Municipal, às 18h, antes da missa do Bom Jesus dos Passos. Esta sala vai situar as pessoas naquele prédio, que hoje é sede do poder público municipal, expondo todas as personalidade que foram gestores da cidade de Oeiras”, informa Stefano Ferreira.

O Museu de Arte Sacra e o Major Selemérico também estarão com exposições abertas durante a Semana Santa. “Além disso, as casas culturais são também promotoras de eventos. Acontece no Museu de Arte Sacra uma exposição de fotografias do fotógrafo João Freitas. Além disso, o museu estar aberto à visitação. Memoriais serão abertos no Major Selemérico, recontando e rememorando personalidades importantes da cultura e da história de Oeiras”, conclui o secretário municipal de Cultura e Turismo.

Confira a programação completa:

22/03 – Quinta-feira de Passos

18h – Abertura da Galeria dos Prefeitos de Oeiras – Paço Municipal

20h – Abertura do Memorial Orlando Carvalho e Sala Ana Barroso – Centro Cultural Major Selemérico (Realização: Secretaria de Estado da Cultura)

20h30 – Abertura da exposição “Por aí”, do fotógrafo João Freitas Filho – Museu de Arte Sacra (MAS)

22h – Show com Raquel Moura – Café Oeiras

23/03 – Sexta-feira de Passos

22h – Show católico com o Pe. Alessandro Campos -Terraço Show

Realização: Paróquia Nossa Senhora da Vitória – Diocese de Oeiras

24/03 – Sábado de Passos

20h – Cantata ao Bom Jesus dos Passos – Igreja Catedral de Nossa Senhora da Vitória

20h30 – Inauguração do Mirante do Morro da Cruz – Morro da Cruz

21h – Show com a Orquestra Tamoio – Morro da Cruz

00h – Show com Nayara Sá – Morro da Cruz

28/03 – Quarta-feira Santa

20h – Encenação da Paixão de Cristo pelo grupo Arte Sertão – Anfiteatro do Morro do Leme

29/03 – Quinta-feira Santa

18h – Projeto Venha Ver o Pôr do Sol, com solo instrumental de Maurício Damasceno – Morro da Cruz

30/03 – Sexta-feira da Paixão

00h – Show com Nayara Sá

Local: Café Oeiras

31/03 – Sábado de Aleluia

21h – Cantoria ao Ressuscitado – Adro da Igreja Catedral de Nossa Senhora da Vitória

