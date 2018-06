Ingressos para show de Dudu Nobre serão vendidos nesta quarta (06)

Os sambistas Dudu Nobre e Arthur Espíndola são as próximas atrações do projeto Seis e Meia em Oeiras. A apresentação acontece palco do Cine Teatro, no dia 11 de junho, às 20h. Os ingressos custam R$ 30 e serão vendidos nesta quarta-feira, dia 06, na bilheteria do teatro, que ficará aberta das 7h às 12h.

A apresentação terá um formato mais intimista, com os dois artistas interagindo no palco durante toda a apresentação, que tem no repertório sambas consagrados.

De Oeiras, o show segue para Corrente, Bom Jesus e Teresina. O projeto Seis e Meia é uma realização do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Serviço

Data: 11 de junho

Local: Cine Teatro Oeiras

Horário: 20h

