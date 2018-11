II Semana da Juventude acontece de 20 a 25 de novembro

A II Semana da Juventude vai mobilizar a comunidade juvenil de Oeiras, entre os dias 20 e 25 de novembro. Promovido pela Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal de Juventude, o evento conta com ampla programação dedicada ao público jovem, com diversas atividades como palestras, Batalha de Rimas, Batalha de Hip Hop, apresentações culturais, blitz educativa e atividades alusivas ao Dia nacional da Juventude – DNJ.



O Governo do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual da Juventude – COJUV, é parceiro na realização do evento, que conta com o apoio das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social.

Esta edição da Semana da Juventude tem como tema “Conscientizar é preciso” e, segundo Heloísa Helena, secretária da pasta, o objetivo é abordar a temática em diversas áreas de abrangência – conscientização e educação no trânsito, orientação vocacional para jovens do Ensino Médio e orientações sobre a importância da prática de atividades físicas. “A Semana da Juventude tem se constituído um desafio, porque é um evento que prima pela instância de política pública que defende, sobretudo, o aspecto da conscientização. Este ano quando colocamos “Conscientizar é preciso” nós defendemos alguns pontos que julgamos imprescindíveis na vida do jovem”, pontua a secretária municipal de Juventude.

Na terça-feira, dia 20, acontece a solenidade de abertura da II Semana da Juventude de Oeiras, Anfiteatro da Praça da Juventude, com a presença de representantes de instituições ligadas ao público jovem. Na quarta e quinta-feira, 21 e 22, a Semana da Juventude promove palestras sobre Vocação Profissional para estudantes das escolas de Ensino Médio da cidade. As palestras serão ministradas pelo psicólogo João Marcos Amorim.

Na sexta-feira, 23, acontece uma Blitz Educativa, saindo do Mercado Municipal Dona Lili com destino ao centro comercial de Oeiras. “O índice de acidentes envolvendo jovens em Oeiras está muito grande e o que falta, sobretudo, é responsabilidade. A gente vê muita negligência no trânsito”, observa Heloísa Helena. Também na sexta ocorrerá, na Praça do Mercado Velho, um momento recreativo com orientações sobre a relevância da atividade física, ministrado pelo profissional de Educação Física, Wébert Ricelles. “Lançamos o convite a várias escolas para participarem deste momento”, adianta Antônio Avelino, coordenador da Juventude.

O sábado, dia 24, será destinado às atividades e apresentações culturais – Batalha de Hip Hop e Batalha de Rimas, na Praça da Juventude. “Em ambas competições teremos premiações de R$ 500 para o primeiro colocado, R$ 300 para o segundo e R$ 200 para o terceiro. Fechando a premiação no valor de R$ 2 mil”, adianta Heloísa Helena.

Santiago Borges, coordenador da Juventude, diz que as batalhas de Hip Hop seguirão o modelo 1 vs 1. “Tivemos a preocupação de pensar um modelo de batalha voltado para o público do movimento Hip Hop em nossa cidade, que é rica de bons dançarinos”, comenta o coordenador.

No domingo, 25, acontece a celebração do Dia Nacional da Juventude – DNJ “Construindo uma Cultura de Paz”, com a parceria da Diocese de Oeiras e Cáritas Diocesana.

Confira a programação completa da II Semana da Juventude de Oeiras

Tema: “Conscientizar é preciso”

Terça-feira – Feira 20/11/2018

·Solenidade de abertura da II Semana da Juventude de Oeiras

·Local: Anfiteatro da Praça da Juventude;

Endereço: Rua Coronel Benedito Nunes, s/n, Bairro Canela

·Hora: 19h00min;

·Apresentações artísticas das escolas.

Quarta – Feira 21/11/2018

MANHÃ

Palestra sobre Vocação Profissional – Palestrante: Psicólogo João Marcos Amorim e momento para divulgar o ID Jovem;

· Escola: CETI Rocha Neto

Horário: 10h50 às 11h50min

TARDE

·Escola: CETI Desembargador Pedro Sá

Horário: 15h30 às 16h20min

Quinta – Feira 22/11/2018

MANHÃ

·Escola: Farmacêutico João Carvalho

Horário: 08h40 às 09h30min

TARDE

·Escola: Instituto Federal do Piauí – IFPI Campus Oeiras

Horário: 14h00 às 15h00min

Sexta – Feira 23/11/2018

·Blitz Educativa

·Local de concentração: Mercado Municipal Dona Lili;

·Chegada: 08h00min;

·Saída para a caminhada: 09h00min;

·Destino: Centro comercial de Oeiras;

·Momento recreativo “Contra o Sedentarismo” com o Profissional de Educação Física Wébert Ricelles.

Local: Praça do Mercado Velho – Centro Comercial

Sábado 24/11/2018

Momento Cultural

·Às 18h00min: Velha Cap Battle (competição de dança | Hip-Hop)

B-Boys 1 VS 1;

·No intervalo da batalha de B-Boys: Batalha de Rimas (Mc’s) – 1 VS 1;

·Palco aberto.

Domingo 25/11/2018

·Dia Nacional da Juventude – DNJ “Construindo uma Cultura de Paz” Diocese de Oeiras em parceria com as Secretarias Municipais de Juventude e Educação;

Local: Praça da Juventude Dr. Darcy Carvalho

Hora: Às 08h00min

