Idosos e estudantes participam do Dia do Desafio em Oeiras

Em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), a Prefeitura de Oeiras realizou nesta quarta-feira, 30, o Dia do Desafio - edição 2018. Com o lema "Você se mexe e o mundo mexe junto", o evento tem o objetivo de provocar uma reflexão sobre a necessidade de mudar os hábitos para uma vida mais ativa e prazerosa, incentivando as pessoas a saírem do sedentarismo.

As atividades foram realizadas com estudantes de escolas municipais e estaduais e no pátio do Mercado Velho, reunido centenas de idosos que integram o Clube da Melhor Idade, espaço mantido pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Promovido mundialmente pela The Association For International Sport for All (Tafisa), no Brasil é coordenado pelo Sesc-SP e organizado pelos departamentos regionais do serviço em todo o país, em parceria com prefeituras municipais e agentes mobilizadores locais.

O Dia do Desafio surgiu em 1983, em uma pequena cidade do Canadá, quando foi determinado pelo prefeito que as pessoas deveriam desligar todas as luzes e aparelhos movidos a energia elétrica e saírem de suas casas para caminharem por quinze minutos pelo quarteirão mais próximo, a fim de obter economia de energia elétrica e estimular as pessoas a realizarem atividades físicas para se aquecerem durante os rigorosos invernos. É realizado sempre na última quarta-feira do mês de maio.

A data propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem, por pelo menos 15 minutos consecutivos, qualquer tipo de atividade física. A ação acontece em forma de competição saudável entre duas cidades. Além de promover saúde, o Dia do Desafio também promove uma competição entre cidades de população equivalente para ver quem movimenta mais gente.

Ascom