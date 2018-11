I Semana da Juventude começa levando orientação para estudantes

Teve início nesta terça-feira, 20, a II Semana da Juventude de Oeiras, promovida pela Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal de Juventude. A abertura do evento aconteceu no Anfiteatro da Praça da Juventude e contou apresentações artísticas de diversos grupos de jovens, a exemplo do Grupo RecreArte, formado por adolescentes do Bairro Canela, e SOS – Viva a Diferença, composto por alunos do Instituto Federal do Piauí (IFPI).



Nesta quarta e quinta-feira, 21 e 22, as atividades da Semana da Juventude aconteceram nas escolas de Ensino Médio de Oeiras – CETI Pedro Sá, CETI Rocha Neto e Farmacêutico João Carvalho, que concentram um expressivo público juvenil. Nessas escolas, a Semana da Juventude promoveu palestras sobre Vocação Profissional para estudantes, ministradas pelo psicólogo João Marcos Amorim.

Com o tema “Conscientizar é preciso”, a segunda edição da Semana da Juventude aborda a temática da conscientização em diversas áreas de abrangência. “A expectativa é exatamente que a temática se concretize. Acreditamos que essas ações venham tocar no aspecto de reflexão do jovem em relação a tudo que buscamos apresentar para envolvê-los na dinâmica de efetivação das políticas públicas para a juventude. O jovem é eclético, é um misto e temos que buscar conhecê-los, compreendê-los, respeita-los e inclui-los”, destaca Heloísa Helena, secretária municipal de Juventude.

Nesta sexta-feira, 23, será realizada uma Blitz Educativa, saindo do Mercado Municipal Dona Lili com destino ao centro comercial de Oeiras. O objetivo é chamar a atenção para a conscientização no trânsito. Também na sexta ocorrerá, na Praça do Mercado Velho, um momento recreativo com orientações sobre a relevância da atividade física, ministrado pelo profissional de Educação Física, Wébert Ricelles. O sábado, dia 24, será destinado às atividades e apresentações culturais – Batalha de Hip Hop e Batalha de Rimas, na Praça da Juventude. Nas competições a Prefeitura de Oeiras, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, distribuirá R$ 2 mil em prêmios.

A II Semana da Juventude de Oeiras conta com a parceria do Governo do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual da Juventude – COJUV, e o apoio das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social.