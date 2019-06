GloboNews destaca índices educacionais das escolas municipais

Os índices educacionais alcançados pelas escolas da rede municipal de ensino de Oeiras foram, mais uma vez, destaque na mídia nacional. Desta vez, o assunto tema do programa GloboNews Fernando Gabeira, exibido no último domingo, 02, e reprisado durante a semana pelo canal de notícias do Grupo Globo.

No documentário, o jornalista entrevista a secretária municipal de Educação, Tiana Tapety, visita escolas municipais nas zonas urbana e rural, conversa com professores e alunos e apresenta suas impressões sobre a cidade que virou referência em ensino público de qualidade.

Assim como fez o jornal espanhol, EL PAÍS, Gabeira compara Oeiras à Finlândia, país europeu com um dos melhores sistemas de educação do mundo, e aponta como a Primeira Capital do Piauí conseguiu atingir nota 7,1 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), indicador maior do que o esperado para o país em 2021.

“Nossos índices são maiores que os índices nacionais. Não temos apenas o IDEB, temos o índice da alfabetização, que é a ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização), que infelizmente agora foi tudo transformado só em Prova Saeb, onde se avalia o 2°, 5°, 9° [Ensino Fundamental] e o 3° ano do Ensino Médio. A última avaliação ANA que nós tivemos, com alunos do 3° ano do Ensino Fundamental, tivemos índices elevados, acima dos índices nacionais e ficamos entre os municípios piauienses com melhor desenvolvimento. Em Oeiras, educação é coisa séria. E é importante que isso foi incutido em todos os colaboradores e na própria sociedade”, diz a secretária municipal de Educação à reportagem da GloboNews.