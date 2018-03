Gestores públicos de seis municípios debatem desenvolvimento econômico

Gestores públicos de seis municípios piauienses participaram no último sábado, 17, em Oeiras, de um encontro para debater o desenvolvimento econômico da região. Na pauta, compras governamentais por agricultores familiares e a introdução de uma política sustentável de resíduos sólidos nos municípios.

Oeiras foi representada pelo secretário municipal da Agricultura, Juvenal Souza, e pela secretária municipal de Indústria e Comércio, Carla Martins, que destacou que boa parte da produção da agricultura familiar em Oeiras é absorvida pelo comércio local.

Outro assunto debatido no encontro foi a criação de um consórcio para dar destinação adequada aos resíduos sólidos dos municípios. A criação do consórcio foi proposta pelo Sebrae, alegando que, no Brasil, apenas 18% das cidades trabalham com coleta seletiva.

Na ocasião, o Sebrae defendeu que o estabelecimento de uma política de resíduos sólidos comum aos municípios contribui com instrumentos importantes para permitir o avanço necessário no que diz respeito ao enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos.

Além de Oeiras, a reunião contou com representantes de Floriano, Arraial, Santa Rosa do Piauí, Água Branca e consultores do Sebrae de Teresina.

Ascom