Expoeiras: Prefeitura amplia número de pontos de troca de ingressos

Teve início na última segunda-feira, 14, a troca de ingressos dos itens do 2º lote da Expoeiras. Os itens que compõem o lote serão arrecadados até o dia 26 (veja na lista abaixo). A Prefeitura de Oeiras informa que a divisão dos ingressos em lotes foi pensada para contemplar os alimentos da cesta básica, não representando qualquer divisão de espaço nas noites de shows.

Os mantimentos arrecadados serão revertidos para famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Segundo a Administração Municipal, a medida vislumbra a possibilidade de o evento, ao mesmo tempo levar diversão e entretenimento para a população, e contribuir para arrecadação de alimentos, que serão distribuídos para a famílias carentes.

Faltando menos de 10 dias para a Expoeiras, o número de pontos de troca de ingresso foi ampliado. Os ingressos podem ser trocados em três endereços – na Avenida Zacarias de Góis, em frente à Praça Costa Alvarenga, no endereço da antiga sede do CRAS – nos turnos manhã e tarde; no Mercado Municipal Dona Lili, na Sala da Administração, de funcionamento de 8h às 13h; ou na Praça da Juventude, também das 8h às 13.

Nos dias 25 e 26 de maio, durante o evento, serão disponibilizados pontos de venda alimentos e de troca de ingressos, no Parque de Exposições, alternativa criada para atender moradores de outras cidades.

Maior feira agropecuária do Piauí, a Expoeiras está em sua 6ª edição e terá diversas atrações musicais – Aviões do Forró, Zé Cantor, Skema 10, Luan Estilizado, Forró de Cabrobó, Gabriel Diniz (GD), Alcymar Monteiro, Wallas Arrais, Taty Girl, Joelma Borges e Banda e Gonzaga Lu.

O evento atrai uma grande quantidade de agricultores familiares, produtores rurais e empreendedores do agronegócio e está firmado como oportunidade para compartilhamento de ideias, troca de informações, experiências e conhecimento para aplicação em iniciativas agrícolas.

Entrada com bebidas

A organização da Expoeiras comunica que, assim como nos anos anteriores, será permitida a entrada com bebidas em latinhas ou acondicionadas em recipientes plásticos. A medida segue recomendação do Corpo de Bombeiros, que estará dando apoio na segurança do evento.

VEJA OS ITENS DO 2° LOTE*

02 latas de sardinha (125g)

02 pacotes de macarrão

04 pacotes de massa de milho

01 kg de goma

01 pacote de biscoito doce – tipo Maria (3 em 1)

01 pacote café (250g)

*Cada item corresponde a 01 ingresso (Exemplo: 02 pacotes de macarrão = 01 ingresso).

