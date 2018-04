Entrada na Expoeiras será 1kg de alimento, anuncia Prefeitura

A Prefeitura de Oeiras anunciou nesta quarta-feira, 04, uma novidade na forma de ingresso do público aos shows musicais da Expoeiras, que acontece de 25 a 27 de maio, no Parque de Exposições ‘Antônio Tapety’. Este ano, as entradas para as apresentações musicais serão disponibilizadas mediante troca de alimento não perecível – 1 quilo (kg) por cada dia de evento.

Em breve, a Prefeitura divulgará os locais para troca de ingressos. Os alimentos arrecadados serão destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social, e depois revertidos para famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

De acordo com a Administração Municipal, a medida vislumbra a possibilidade de o evento, ao mesmo tempo levar diversão e entretenimento para a população, e contribuir para arrecadação de alimentos, que serão distribuídos para a famílias carentes.

Evento terá nove atrações musicais

Maior feira agropecuária do Piauí, a Expoeiras está em sua 6ª edição e terá nove atrações musicais – Aviões do Forró, Solteirões do Forró, Skema 10, Luan Estilizado, Gabriel Diniz (GD), Alcymar Monteiro, Wallas Arrais, Taty Girl e Gonzaga Lu.

O evento atrai uma grande quantidade de agricultores familiares, produtores rurais e empreendedores do agronegócio e está firmado como oportunidade para compartilhamento de ideias, troca de informações, experiências e conhecimento para aplicação em iniciativas agrícolas.

Consolidada no cenário do agronegócio, a Exposição dos Potenciais do Homem do Campo de Oeiras potencializa a interação entre produtores rurais e representantes de empresas fornecedoras de insumos, defensivos e maquinários, dinamizando as transações comerciais durante e após o evento.

Ascom