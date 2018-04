Curso técnico em Rádio e TV capacitará 60 jovens em Oeiras

Foi iniciado no último sábado, 14, o primeiro módulo do curso técnico em Rádio e TV do Projeto Jovens Radialistas do Semiárido, em Oeiras. A capacitação é executada através de uma parceria da Prefeitura de Oeiras, por meio das secretarias municipais de Juventude e de Cultura, com o Instituto Comradio do Brasil, a Brucke Le Pont da Suíça, Rádio Educadora Cristo Rei FM, Fundação Dom Edilberto Dinkelborg e a Diocese de Oeiras.

A parceria foi formalizada pelo prefeito José Raimundo na aula inaugural, realizada no Cine Teatro. Cerca de 60 jovens oeirenses serão capacitados para atuarem como radialistas profissionais nas áreas de rádio, televisão, assessoria de comunicação, cerimonial e evento e internet.

A secretária municipal de Juventude, Heloísa Helena, informa que foram abertas mais vagas para o curso. Os interessados podem se inscrever na Praça da Juventude, das 8h às 13h. Ao término da capacitação, os alunos considerados aptos, podem emitir junto ao Ministério do Trabalho, o registro de radialista profissional, documento válido em todo o território nacional.

As aulas serão realizadas no Cine Teatro de Oeiras, sendo uma aula por mês no horário de 08 às 12 e 13 às 18 no sábado e de 08 às 12 no domingo, além de atividades no ambiente virtual de aprendizagem do Instituto Comradio do Brasil.

No primeiro encontro, os alunos tiveram a oportunidade de dialogar com profissionais da comunicação atuantes na cidade, que falaram sobre o dia-a-dia e dos desafios em trabalhar com a produção de notícias em rádio, internet e assessoria de comunicação.

Ascom