Curso de Rádio e TV de Oeiras é avaliado por instituição suíça

Oeiras recebeu nesta terça-feira, 19, a visita do avaliador holandês, Wouter Van Oosterhout, representante da Brücke Le Pont, instituição da Suíça que financia projetos no Brasil. Entre os projetos custeados pela organização suíça está o curso técnico em Rádio e TV, desenvolvido em Oeiras pelo Instituto Comrádio em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Juventude.

Iniciado em abril, o curso está capacitando cerca de 60 jovens oeirenses para atuarem como radialistas profissionais nas áreas de rádio, televisão, assessoria de comunicação, cerimonial e evento e internet. Ao término da capacitação, os alunos considerados aptos, podem emitir junto ao Ministério do Trabalho, o registro de radialista profissional, documento válido em todo o território nacional.

Na visita ao município de Oeiras, o avaliador da Brücke Le Pont conheceu o laboratório de informática e o espaço Cultura e Arte da Praça da Juventude, ambientes onde acontecem as atividades do curso. A inspeção foi acompanhada pela secretária municipal de Juventude, Heloísa Helena; Jessé Barbosa, presidente do Instituto Comradio e pelo coordenador da Juventude, Antônio Avelino. Na oportunidade, a instituições compartilharam perspectivas e estratégias para a realização de novos projetos em parceria com a Brücke Le Pont.

Ascom