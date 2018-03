Com centenas de mudas de ipês plantadas, Oeiras ganhará novas áreas verdes

Oeiras deve ganhar, em breve, novas áreas verdes. Através de um programa de arborização desenvolvido pela Gerência de Meio Ambiente, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Agricultura, a Prefeitura realizou o plantio de centenas de mudas de ipê em importantes ruas e avenidas da cidade.

Cerca de 300 mudas de ipê – branco, amarelo e roxo – foram plantadas nas avenidas Rui Barbosa, José Tapety, Professor Rafael Farias, Transamazônica, Joel Campos e Duque de Caxias.

Ao florescer, as três espécies diferentes vão ajudar a compor o paisagismo das vias. “É um programa de arborização de avenidas e revitalização de praças de muita importância para o desenvolvimento do Plano Municipal de Ação Ambiental, pois visa um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a população oeirense”, certifica Adriano Ferreira, gerente municipal de Meio Ambiente.

IpêsCada variedade de ipê apresenta características próprias, como tempo e época de florescimento. As datas não são exatamente precisas, pois podem mudar de acordo com a quantidade de chuvas no ano ou tipo de solo onde está a árvore. Ainda assim, os períodos coloridos costumam ser os descritos abaixo:



Roxo:

Tamanho: 15 a 18 metros

Período de floração: junho e setembro



Amarelo:

Tamanho: três a oito metros

Período de floração: julho e setembro



Branco:

Tamanho: sete a 16 metros

Período de floração: agosto e outubro

