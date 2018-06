Caminhada marca Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), através das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI), realizou uma caminhada alusiva ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, celebrado nesta terça-feira, 12 de junho.

A caminhada contou com a participação de dezenas de crianças e adolescentes, integrantes dos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) desenvolvidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS I e II), além de alunos da escola estadual Costa Alvarenga. A caminhada percorreu as principais ruas do centro da cidade, sendo encerrada no Mercado Municipal Dona Lili, onde aconteceram diversas apresentações culturais realizadas pelas crianças.

“A caminhada é, sem dúvida, uma oportunidade para sensibilizar, informar, debater e dar destaque à essa questão social, potencializando esforços para acelerar a erradicação do trabalho infantil no Brasil e em Oeiras”, pontua Vanessa Reinaldo, secretária municipal de Assistência Social.

As Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- AEPETI realizam anualmente esse momento de luta e reflexão com o objetivo de alertar a população para o fato de muitas crianças serem obrigadas a trabalhar diariamente, quando deveriam estar na escola em busca do conhecimento e da construção de um futuro melhor para si e para as suas famílias.

Ascom