Bairro Canela recebe ações do projeto ‘CRAS mais perto de você’

A Secretaria Municipal de Assistência Social realizou nesta quinta-feira, 03, mais uma edição do ‘CRAS + perto de Você’, projeto que descentraliza os serviços ofertados nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para as comunidades, com o objetivo de promover cidadania e inclusão social.

Desta vez, a comunidade contemplada foi o Bairro Canela, que recebeu as equipes dos CRAS I e II e os serviços ofertados por essas unidades: orientações sobre direitos e benefícios, Cadastro Único e Bolsa-família, oficinas de confecção de materiais de limpeza e pintura em pano de prato e brincadeiras lúdicas e socioeducativas com crianças e adolescentes. As ações foram aconteceram na Praça da Juventude e reuniram um grande número de participantes.

Dentro do projeto também ocorreu o sorteio de cestas básicas, doadas pela Secretaria Municipal de Cultura – os alimentos foram arrecadados como ingresso para o espetáculo teatral “Cinco mulheres por um fio”, realizado através da parceria da Secretaria de Estado da Cultura e Secretária Municipal de Cultura de Oeiras. Os mantimentos foram ofertados à SEMAS, que compôs as cestas básicas sorteadas para famílias em situação de vulnerabilidade social do Bairro Canela.

Nesta ocasião, o projeto é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Juventude, contando também com o apoio das equipes do Programa Bolsa Família (PBF), Programa Criança Feliz e Ações e Estratégias para a Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI).

“O intuito é aproximar nosso trabalho daqueles que mais precisam, podendo levar às comunidades mais carentes a oportunidade de acessar vários serviços em um único espaço”, destaca a secretária municipal de Assistência Social, Vanessa Reinaldo.

Ascom