Arraiá da Semas começa dia 15 de junho com apresentações folclóricas

Tem início na próxima sexta-feira, 15, a 10ª edição do Arraiá da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). Este ano, as festividades têm como tema ‘Vila da Mocha – Minha Oeiras: o coração do sertão nordestino’.

Tradicional na cidade, o Arraiá da Semas reúne quadrilhas juninas, apresentações folclóricas e danças típicas de instituições públicas e privadas de Oeiras. O evento acontece na Praça de Eventos até o dia 05 de julho, começando sempre às 19:30h.

Veja o cronograma de apresentações:

15/06/2018 SEMAS – Secretária Municipal de Assistência Social e CAPS – Centro de Atenção Psicossocial

16/06/2018 Instituto Educacional Mahatma Gandhi

17/06/2018 Secretária Municipal da Juventude

20/06/2018 IFPI – Instituto Federal do Piauí

21/06/2018 Escola Municipal Girassol e Escola Municipal Júlia Miranda (SEMED)

22/06/2018 Escola Municipal Visconde da Parnaíba e Escola Municipal Cebolinha (SEMED)

23/06/2018 Escola Municipal Juarez Tapety e Escola Municipal Lourenço Barbosa Castelo Branco (SEMED)

24/06/2018 CETI Pedro Sá

25/06/2018 Escola Municipal Mercês Romão e Escola Municipal Francisco Quirino(SEMED)

26/06/2018 Escola Municipal Mãe Tança e Escola Municipal da Várzea (SEMED)

27/06/2018 Escola Municipal Agrotécnica de Oeiras e Escola Municipal Santinha Nunes (SEMED)

28/06/2018 Escola Municipal Professor Balduíno Barbosa de Deus e Escola Municipal Dom Edilberto Dinkelborg (SEMED)

29/06/2018 Unidade Escolar Farmacêutico João Carvalho

30/06/2018 Educandário Monteiro Lobato

01/07/2018 Sociedade Educacional Paulo Freire

02/07/2018 Quadrilha Renga Tchenga

03/07/2018 CETI Rocha Neto

04/07/2018 Unidade Escolar Costa Alvarenga

05/07/2018 SEMAS – Secretária Municipal de Assistência Social |Festival de quadrilhas

