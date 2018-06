Após sabatina, Assuéro Rêgo é aprovado para presidência do SAAE

A Câmara Municipal de Oeiras aprovou nesta segunda-feira, 11, a indicação do engenheiro civil, Assuéro César Rêgo Pinheiro, para a presidência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Indicado pelo prefeito José Raimundo, o nome do engenheiro foi aprovado, por unanimidade, após a realização de uma sabatina, com questionamentos feitos pelos vereadores.

Autarquia municipal responsável pelo gerenciamento do sistema de distribuição e tratamento de água e esgotamento sanitário de Oeiras, o SAAE foi criado através da Lei Municipal Nº 1.826, de 10 de agosto de 2017, e implementado após um processo de transição, envolvendo a equipe técnica da autarquia, a direção da Agespisa e do Instituto de Águas e Esgotos do Piauí (IAEPI).

O órgão entrou em funcionamento no início de maio. Assuéro Rêgo participou do processo de transição e, antes da aprovação da Câmara Municipal, ocupava o cargo de presidente da autarquia de forma interina, desde fevereiro deste ano.

Para o gestor, o maior desafio do SAAE é a universalização do sistema de água e esgoto de Oeiras. “Nosso maior objetivo é a universalização do serviço de água e esgoto no nosso município. Não é uma tarefa fácil. Tratar a água, entregar uma água de qualidade para a população e certificar, dar garantia que estamos prestando um serviço de qualidade”, pontua o presidente, acrescentando que neste primeiro mês de funcionamento, o SAAE já realizou diversos serviços na rede, como novas ligações, retirada de vazamentos e substituição de bombas.

“Nós aprovamos o nome do Assuéro. Fizemos questionamentos sobre a qualidade da água; do Sisar [Sistema Integrado de Saneamento Rural], que já atende alguns povoados; a questão do concurso público e ele foi respondendo tudo e com essas respostas vamos cobrar depois”, afirma o vereador Pedro Freitas.

Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, o vereador José Alberto avalia positivamente a indicação de Assuéro Rêgo para o cargo. “O prefeito Zé Raimundo foi muito feliz na indicação do Assuéro, que se mostrou hoje preparadíssimo para o cargo, pelo seu conhecimento. Engenheiro formado pela Universidade Federal do Piauí, com vários cursos de pós-graduação e vários cursos de aperfeiçoamento. As perguntas feitas pelos vereadores foram bem respondidas por ele e isso mostra que ele está preparado para o cargo”, analisa o parlamentar.

Assuéro Rêgo

Assuéro César Rêgo Pinheiro é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Piauí – UFPI. Tem pós-graduações em Avaliações e Perícias de Engenharia pela Universidade Cidade de São Paulo e em Estruturas e Fundações pelo Instituto de Pós-graduação-IPOG. Foi Gerente de Recursos Hídricos na Secretaria Estadual de Meio Ambiente; atuou na elaboração de orçamentos e fiscalização de obras na Fundação Municipal de Saúde de Teresina, na Secretaria Estadual de Defesa Civil e no gerenciamento de obras civis nas construtoras Remanso e Brick by Brick Construções. É engenheiro civil concursado na Prefeitura Municipal de Oeiras, desde o ano de 2016, e atualmente preside o SAAE.

