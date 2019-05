Alunos da rede municipal conquistam medalhas em Olimpíada

Oeiras Olímpica! Alunos da rede municipal de Oeiras se destacaram e conquistaram medalhas na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, considerada a maior olimpíada de Matemática interclasses do mundo. A Olimpíada não se caracteriza apenas como uma competição, mas também através da possibilidade de utilizar no ensino regular os exercícios de anos anteriores, como a resposta à necessidade de melhorar a abordagem dos alunos para a matemática e a aquisição da linguagem lógica – matemática.

A Escola Municipal Juarez Tapety conquistou quatro medalhas em nível estadual – sendo uma de ouro, duas de prata e duas de bronze. Já a nível nacional, a escola conquistou uma medalha de ouro e duas de bronze. A Escola Municipal Visconde da Parnaíba conseguiu três medalhas em nível estadual, duas de prata e uma de bronze. Em nível nacional, a escola conquistou mais duas medalhas, sendo uma de prata e outra de bronze.

O diretor do Juarez Tapety, Renato Martins, comenta que o nível das provas da olimpíada é bastante elevado. “Depois da OBMEP, sentimos a necessidade de participar de olimpíadas internacionais, com outra metodologia de prova, requerendo mais concentração e dedicação por parte dos alunos, e a Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras se enquadra nesses requisitos, o nível da prova é altíssimo”, afirma.

Ele explica que a premiação é feita por turmas. “Nós concorremos com quatro turmas. Um grupo de professores escolhem a melhor avaliação da turma e eles enviam para a Sociedade Brasileira de Matemática para ser corrigida. Então nós concorremos com uma prova do 6º, 7º, 8º e 9º ano. Fomos medalhistas em todas. Nosso maior destaque foi o 6º ano, pois foi ouro tanto em nível estadual e nacional, pois são duas classificações. Nosso desenvolvimento na matemática está muito bom”, pontua o diretor.

Criada em 1989, na França, a Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras conta, atualmente, com a participação de mais de 250 mil alunos de diversos países. A prova foi realizada no dia 5 de abril, em 10 idiomas. No Brasil, a Olimpíada é organizada pela Rede POC – Rede do Programa de Olimpíadas do Conhecimento. O objetivo é aproximar os estudantes do ensino da matemática e estimular o interesse dos discentes pela inovação, Ciência e Tecnologia.