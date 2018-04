Agricultores aprendem técnicas para criação de peixe em tanque escavado

Com o objetivo de fomentar e incentivar a piscicultura, a Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal da Agricultura, e em parceria com o Sebrae, promoveu entre os dias 12 e 14 de abril, o curso de Técnicas para Criação de Peixe em Viveiro Escavado. A capacitação foi oferecida a agricultores familiares de diversas comunidades rurais do município.

No último sábado, 14, cerca de 40 agricultores tiveram uma aula prática sobre abertura de vivieiros escavados, realiza na comunidade Tapera dos Tonicos, na zona rural. A partir desta capacitação, os produtores rurais poderão investir na criação de peixes em viveiros escavados, atividade que contribui para a geração de renda no campo.

“O foco é transformá-los em empreendedores no segmento piscicultura. Trabalhamos dois dias a parte teórica e no terceiro dia fazemos uma aula prática, onde os alunos têm a possibilidade de ver de forma real algumas práticas que são rotineiras no manejo diário da piscicultura”, afirma Luís Segundo, consultor do Sebrae e ministrante do curso.

Juvenal Souza, secretário municipal da Agricultura, adianta que a Prefeitura adquiriu recentemente uma retroescavadeira, maquinário que será disponibilizado aos agricultores familiares para utilização na abertura de viveiros escavados.

“A partir da Expoeiras, vamos estar disponibilizando a retroescavadeira, priorizando estas famílias que participaram do treinamento. Nosso foco é atender 100 famílias, neste momento estamos atendendo 40. Posteriormente, faremos este treinamento continuado. Temos que mostrar o conhecimento para que esta atividade tenha sucesso. Não adianta apenas colocar a máquina, também estamos preocupados em levar o conhecimento a estas famílias”, pontua o secretário.

Ascom